Exclusão do processo de registo eleitoral preocupa organizações de educação cívica

As organizações angolanas de educação cívica e eleitoral dizem que foram excluídas do processo de registo eleitoral oficioso, e estão preocupadas.

Perante a situação, chamam a atenção para o cenário de suspensões com consequências imprevisíveis.

O calendário eleitoral entrou na fase do processo de registo oficioso e presencial, para as localidades de difícil acesso no país.

Este é também o momento em que os cidadãos maiores de 18 anos são chamados a habilitarem-se como potenciais eleitorais para facilitar a organização da base de dados para os cadernos eleitorais .



O processo teve início esta semana, em todo o território nacional, e vai estender-se até Março do próximo ano.

Em vésperas do início deste processo, o Governo angolano, através do Ministério da Administração do Território avisou aos partidos políticos e coligações de partidos, que não haverá dinheiro disponível para atender as despesas para os fiscais das formações políticas.



Em plena crise económica em que o pais se encontra mergulhado, a maioria dos partidos políticos na oposição já veio à público assumir dificuldades de logística como sendo o principal calcanhar de aquiles.



O MPLA, partido no poder, é o único que diz estar com a máquina toda afinada e com capacidade financeira para custear as despesas dos seus militantes designados para fiscalizar o todo o processo de registo eleitoral.

A coligação CASA CE diz ter fiscais preparados e prontos para atender mais esta etapa pré eleitoral. O líder da terceira força no parlamento angolano, Alexandre Sebastião André afirma que a grande difculdade são os meios financeiros.

Para falar sobre o assunto, convidamos os secretários para assuntos políticos e eleitorais do MPLA e da UNITA, Mário Pinto de Andrade e Faustino Mumbika; e o director executivo do Instituto Angolanos de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luis Jimbo.

Acompanhe: