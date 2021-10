Ex-membros da FLEC ocupam sede do Forum Cabindês para o Diálogo

Um grupo de Ex militares da FLEC, sob a autoridade do Forum Cabindês para o Diálogo, tomou de assalto o edifício sede da organização, para exigir a conclusão do processo de estatuto especial para Cabinda e restabelecimento da reconciliação e unidade entre os membros do FCD.

O edifício sede foi tomado e esta sendo vigiado por ex militares da FLEC sob a autoridade do FCD que desalojaram das instalações membros da liderança cessante.

De acordo com o líder do movimento dos ex militares,desde algum tempo a esta parte o Fórum Cabindes para o Diálogo transformou-se numa instituição de luta pelo poder que alimenta fracturas e divisões internas queretardaram a implementação do estatuto especial para Cabinda.

Os ex-militares da FLEC sob autoridade do Fórum Cabindes segundo Aniceto Filipe Zau, líder do movimento, querem que o governo restabeleça o mais depressa possível as negociações para a conclusão das tarefas consignadas noMmemorando de Entendimento.

Os ex-militares apelam por outro ladoao governo angolano, a abster-se de práticas que alimentam divisões no seio do Fórum e obstaculizam a concretização dos acordos com os Cabindas.

Desde a morte do general Maurício Nzulo, o Fórum Cabindes para o Diálogo ficou desgovernado.

Em função desta situação, foi aberto o processo de sucessão que parece estar a cimentar a divisão interna, aumentar contendas ,desconforto e a alimentar instabilidade entre os membros da organização.

António Bento Bembe que liderou o movimento até a assinatura do Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação para Cabinda abandonou a presidência e assumiu a militância do partido MPLA, deixando para trás segundo os ex militares várias tarefas para a conclusão dos acordos de paz para o enclave.

O vazio deixado por Bento Bembe leva com o grupo de ex militares exija deste clarificação dos acordos que subscreveu com o governo.

A Voz de América tentou sem sucessos ouvir algum membro do Fórum Cabindes para o Diálogo.