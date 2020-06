Ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi preso

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi preso na manhã desta quinta-feira em Atibaia, interior de São Paulo, pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado, em cumprimento de mandado expedido pela Justiça do Rio de Janeiro, informou o Ministerio Publico paulista.

O mandado da Justiça refere-se às investigações sobre o esquema conhecido como “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio. Queiroz foi assessor de Flávio Bolsonaro quando o atual senador era deputado estadual no Rio. A suspeita é de apropriação e desvio de 1,2 milhōes de reais, parte dos salários dos funcionários do gabinete do parlamentar.

Queiroz, policia militar reformado, foi levado para unidade da Polícia Civil no Centro da capital paulista. Será depois transferido para o Rio.

Queiroz foi assessor e motorista de Flávio Bolsonaro até outubro de 2018, quando foi exonerado

Em Brasília, nesta manhã, o presidente deixou o Palácio da Alvorada, residência oficial, em caravana em alta velocidade, e não parou para falar com apoiantes, como costuma fazer rotineiramente.