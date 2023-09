Ex-agente do FBI se declara culpado de ocultar empréstimo de ex-funcionário albanês

O ex-oficial do FBI Charles McGonigal se declarou culpado na sexta-feira, 22, por aceitar US$ 225 mil do albanês-americano Agron Nezaj, um ex-oficial de inteligência albanêsa, que McGonigal admitiu o estar ajudando a promover relacionamentos para ajudar a estabelecer as bases para futuras oportunidades de negócios no país.

De acordo com documentos judiciais, Nezaj tornou-se informante da investigação do FBI sobre os contatos de McGonigal na Albânia.

Em Washington, McGonigal enfrentou nove acusações, acusando-o, entre outros, de não comunicar pagamentos em dinheiro, contactos com autoridades estrangeiras e viagens à Europa que realizou com o antigo oficial de inteligência albanês em 2017 e 2018.

A confissão de culpa foi apresentada no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Columbia, em Washington, com base num acordo entre os procuradores e os advogados de McGonigal. Ele se declarou culpado de ocultação de provas materiais, tendo os procuradores retirado as outras oito acusações.

Com tal acordo o caso não irá a julgamento.

De acordo com a acusação, ele não reportou pagamentos em dinheiro, contatos com autoridades estrangeiras e viagens à Europa que fez com Nezaj em 2017 e 2018, que nem ele nem o FBI pagaram.

McGonigal pediu desculpas ao tribunal por suas ações.

“Antes de deixar o FBI, em Setembro de 2018, tinha planos de lançar um negócio de consultoria de segurança com um amigo. Eu sabia que os meus contatos governamentais e relações internacionais poderiam ser úteis para mim quando mais tarde lançasse o negócio”, disse ele à juíza distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly.

A acusação do tribunal do Distrito de Columbia prevê um máximo de cinco anos de prisão, mas os procuradores provavelmente buscarão uma sentença mais branda como parte do acordo de confissão.

O juiz disse que McGonigal será sentenciado em Fevereiro e disse que não poderá apelar.