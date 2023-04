Exército sudanês faz avanços contra rebeldes em luta pelo poder na capital

O exército do Sudão parece hoje estar a vencer as batalhas com forças rebeldes para-militares depois de bombardearem as suas bases com aviões da força aérea.

Nos combates cerca de 70 civis foram mortos incluindo três trabalhadores da ONU.

Numa declaração exército disse que “a hora da viória está próxima”

Os combates começaram no sábado entre unidades do exército leais ao general Abedeal Fattah al-Burhan , que chefia o Conselho Soberano do governo de transição e as Forças de Apoio Rápido (RSF) lideradas pelo General Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido por Hemedti que é o vice comandante desse mesmo conselho.

Testemunhas oculares e residentes disseram que o exército tinha levado a cabo bombardeamentos aéreos contra quartéis e bases da RSF incluindo na zona de Omdurman, do outro lado do rio Nilo que separa essa zona de Khartoum.

Membros da RSF continuam dentro do aeroporto internacional de Khartoum cercado pelo exército.

Os combates reflectem desacordos sobre planos para se integrar as forças da RSF nas forças armadas como parte de um processo de transição para um governo civil.

Há milhares de combatentes da RSF espalahdos pelo país e recei-se que mesmo com uma vitória do governo na capital esses combatentes fiquem descomandados sem qualquer liderança

Os Estados Unido, China, Rússia, Egipto, Arábia Saudita, o Conselho de Segurança da ONU, a União Europeia e a União Africana apelaram ao fim das hostilidades

O Egipto e o Sudão do Sul ofereceram-se para mediar entre as partes em luta.

Desconhece-se o paradeiro de Hemedti mas sabe-se que o general Burhan se encontra no quartel general das forças armadas em Khartoum.

O Programa Alimentar Munidal disse entretanto ter suspenso as suas operações de ajuda a zonas afectadas pela fome depois três trabalhadores sudaneses da organização terem sido morto na região de Darfur Norte.

Um avião da organização foi também atingido por tiros no aeroporto de Khartoum.