Exército de Moçambique afirma número 'significativo' de militantes mortos na batalha de Palma

Os militares de Moçambique disseram que um número "significativo" de militantes foram mortos em combates pela cidade e centro de gás de Palma, ocupada por jihadistas ligados ao Estado Islâmico no mês passado.

Palma foi tomada num ataque coordenado a 24 de Março, em grande escala de uma insurgência que assola a província de Cabo Delgado há mais de três anos.

Milhares fugiram da cidade de cerca de 75.000 pessoas e dezenas morreram, de acordo com o governo, e a gigante francesa de energia Total abandonou o local onde tem projecto de gás de biliões de dólares.

No domingo, o exército escoltou funcionários e jornalistas por Palma. O comandante Chongo Vidigal, líder das operações militares para recuperar o controle de Palma, disse à televisão estatal TVM que a área estava "segura", embora não tenha declarado que o exército havia recuperado o controle.

“A área do campo de aviação era a única que precisávamos limpar e fizemos isso esta manhã. É totalmente seguro”, garantiu Vidigal. "Acho que um número significativo de terroristas que foram abatidos", disse ele, acrescentando que as autoridades esclareceriam o número exato mais tarde.

As equipas no local filmaram os restos mortais enegrecidos de vários edifícios, incluindo bancos, o hospital da cidade e o Ministério Público. Soldados fortemente armados ficaram na rua enquanto alguns moradores vasculhavam lentamente os escombros.

O governador de Cabo Delgado, Valygi Tualibo, pintou um quadro mais rosado, alegando que Palma estava de volta às mãos do governo. Visitando a cidade como parte da visita da media no domingo, Tualibo disse a repórteres que estava "muito satisfeito" com o que viu. “A situação é sombria, mas estamos entusiasmados”, disse o governador à TVM.

"Palma está 100 por cento controlado pelas autoridades moçambicanas." Milhares de tropas moçambicanas já tinham sido destacadas para Cabo Delgado antes do ataque a Palma.

A capacidade do exército de lutar contra a insurgência é há muito questionada, com analistas apontando para o treino precário e a falta de equipamento. As forças de segurança foram reforçadas até agora por uma empresa militar privada sul-africana, o Dyck Advisory Group (DAG), mas o seu contracto com o governo termina esta semana. O fundador do DAG, Lionel Dyck, confirmou que seu envolvimento termina a 6 de abril. "Deus ajude o povo", disse ele à AFP via WhatsApp na segunda-feira, acrescentando que era "improvável" que os soldados tivessem retomado Palma.

Vidigal observou que as instalações de gás Total, que a empresa abandonou na sexta-feira, estavam segura. “As instalações são seguras, estão protegidas”, explicou. A Total retirou todo o seu pessoal restante na sexta-feira, enquanto as Nações Unidas suspenderam os voos de evacuação de civis por questões de segurança. Sabe-se que mais de 11.000 civis fugiram de Palma nos últimos dias, de acordo com a ONU.