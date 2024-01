EUA vão anunciar subsídios de milhares de milhões para chips avançados

A administração Biden deverá conceder milhares de milhões de dólares em subsídios às principais empresas de semicondutores, incluindo a Intel e a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. nas próximas semanas, para ajudar a construir novas fábricas nos Estados Unidos, informou o The Wall Street Journal no sábado.



Os próximos anúncios têm como objetivo dar início ao fabrico de semicondutores avançados que alimentam os smartphones, a inteligência artificial e os sistemas de armamento, informou o WSJ, citando executivos do sector familiarizados com as negociações.



Os executivos esperam que alguns anúncios sejam feitos antes do discurso do Presidente dos EUA, Joe Biden, sobre o Estado da União, a 7 de março, acrescentou a reportagem do WSJ.



Entre os prováveis beneficiários dos subsídios, a Intel tem projetos em curso no Arizona, Ohio, Novo México e Oregon, que custarão mais de 43,5 mil milhões de dólares, segundo o jornal.



Outro provável beneficiário, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) tem duas fábricas em construção perto de Phoenix, com um investimento total de 40 mil milhões de dólares. A Samsung Electronics da Coreia do Sul, também candidata, tem um projeto de 17,3 mil milhões de dólares no Texas.



A Micron Technology, a Texas Instruments e a GlobalFoundries contam-se entre outros concorrentes de topo, disse o WSJ citando executivos do sector.



O Departamento de Comércio dos EUA, a Intel e a TSMC não responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters.



Em dezembro do ano passado, a Secretária do Comércio dos EUA, Gina Raimondo, afirmou que iria conceder cerca de uma dúzia de financiamentos para chips semicondutores durante o próximo ano, incluindo anúncios de vários milhares de milhões de dólares que poderiam remodelar drasticamente a produção de pastilhas nos EUA.



A primeira adjudicação foi anunciada em dezembro, no valor de mais de 35 milhões de dólares, a uma fábrica da BAE Systems em New Hampshire para produzir chips para aviões de combate, no âmbito de um programa de subsídios de 39 mil milhões de dólares, chamado "Chips for America", aprovado pelo Congresso dos EUA em 2022.