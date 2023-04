EUA: Titoreio em Louisville deixa pelo menos cinco vítimas

Pelo menos cinco pessoas morreram num tiroteio registado na manhã desta segunda-feira, 10, num banco no centro de Louisville, no Estado americano de Kentucky.



O Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville disse no Twitter que há pelo menos "cinco vítimas", e que o "agressor activo".

Vários veículos da polícia estão no local e muitas pessoas foram vistas a serem transportadas em ambulâncias.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, disse estar a caminho do local.



“Por favor, orem por todas as famílias afectadas e pela cidade de Louisville”, escreveu Beshear.



A polícia federal de investigação, FBI, informou que seus agentes também estão no local.

C/AP