EUA suspendem entrada de passageiros provenientes do Brasil

A Administração americana suspendeu a entrada nos Estados Unidos de passageiros provenientes do Brasil a partir do dia 29, depois de se ter transformado no segundo país com mais casos do novo coronavírus

"Hoje o Presidente tomou a ação decisiva para proteger nosso país, ao suspender a entrada de estrangeiros que estiveram no país durante um período de 14 dias antes de entrar nos Estados Unidos", revelou a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, em comunicado divulgado neste domingo, 24.

“A ação de hoje irá garantir que estrangeiros que estiveram no Brasil não se tornem uma fonte adicional de infecções no nosso país. Essas novas restrições não se aplicam aos voos comerciais entre os EUA e o Brasil", acrescenta a nota.

A cada semana mais de 1.500 passageiros chegam aos aeroportos americanos provenientes do Brasil e na semana de 11 a 17 de maio o número ascendeu a 1.800.

O assessor especial da Presidência da República do Brasil para Assuntos Internacionais, Filipe G. Martins, afirmou na sua conta no Twitter que, ao suspender temporariamente a entrada de brasileiros nos Estadso Unidos, o Governo segue parâmetros quantitativos previamente estabelecidos, que alcançam naturalmente um país tão populoso quanto o Brasil.

“Não há nada específico contra o Brasil”, acrecentou.

Pouco antes do anúncio da Casa Branca, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo afirmou, também no Twitter, que em conversa neste domingo com representantes da Casa Branca, “dentro da ótima cooperação Brasil-EUA no combate ao Covid-19”, recebeu a notícia de que Trump determinou a doação de mil ventiladores ao Brasil.

Na manhã deste domingo, o Conselheiro de Segurança Nacional americano, Robert O’Brien, anunciou no programa da cadeia televisiva CBS ‘Face the Nation’ que a medida seria tomada hoje.

“Esperamos que seja temporário, mas, devido à situação no Brasil, tomaremos todas as medidas necessárias para proteger o povo americano”, afirmou O’Brien.

Apesar da proibição, além dos norte-americanos, estão isentos da medida residentes permanentes legais ou indivíduos que se enquadrem em alguma das exceções de viajar para os Estados Unidos.