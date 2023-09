EUA: Senador Bob Menéndez e esposa acusados de suborno

O senador norte-americano pelo Estado de Nova Gérsea Bob Menendez e sua esposa, Nadine Arslanian, foram acusados nesta sexta-feira, 22, por alegadamente terem aceite suborno em dinheiro, barras de ouro e um carro de luxo em troca do uso da influência dele a favor do Governo do Egito.



Procuradores revelaram que buscas feitas à casa do casal encontrou 100 mil dólares em barras de ouro e 480 mil em dinheiro escondidos na sua casa.

As novas acusações surgem na sequência de uma investigação feita durante anos que examinou, entre outras coisas, as negociações de um empresário de Nova Gérsea, amigo da esposa de Menéndez, que obteve autorização exclusiva do Governo egípcio para certificar que a carne importada para aquele país cumpre os requisitos dietéticos islâmicos.

Há seis anos, um processo criminal tinha sido arquivado depois de um impasse no júri que julgou o caso.



O novo caso não tem nada a ver com o anterior em que Menéndez foi alegadamente acusado de ter aceite presentes luxuosos para pressionar funcionários do Governo em nome de um médico da Flórida.

O Gabinete de História do Senado afirma que Menendez deve ser o primeiro senador em exercício na história dos EUA a ser indiciado por duas acusações criminais não relacionadas.

O senador democrata concorre a um novo mandado no próximo ano, numa tentativa de prolongar a sua carreira de três décadas em Washington.



Nem o advogado da esposa de Menendez nem a assessoria do senador reagiram às acusações.

Sobrevivente

A carreira política de Bob Menéndez parecia ter acabado em 2015, quando um grande júri federal em Nova Gérsea apresentou acusações de favores que fez a um amigo.

Na altura, ele foi acusado de pressionar funcionários do Governo para facilitar uma disputa de cobrança do Medicare a favor de um médico, Salomon Melgen, mas Menéndez manteve a sua inocência.

Procuradores desistiram do caso depois de um júri ter ficado num impasse em novembro de 2017 ante as acusações suborno, fraude e conspiração.



Na altura, a Comissão de Ética do Senado repreendeu Menéndez por concluir que este tinha aceite presentes indevidamente, que não divulgou, tendo depois usado a sua influência para promover os interesses pessoais de Melgen.



Mas meses depois, Menéndez voltou a ganhar a eleição.



Entretanto, Salomon Melgen foi condenado por fraude no sistema de saúde em 2017, mas o ex-Presidente Donald Trump comutou a pena de prisão.



Filho de imigrantes cubanos, Bob Menéndez ocupa cargos públicos desde 1986, quando foi eleito prefeito de Union City, em Nova Jersey.

Ele foi legislador estadual e passou 14 anos na Câmara dos Representantes dos EUA, até 2006, quando o governador Jon Corzine o nomeou para a cadeira no Senado que ele deixou vago quando ganhou a eleição no Estado.