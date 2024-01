EUA: Ron Desantis, outrora a maior ameaça a Trump, termina corrida à Casa Branca em 2024

O candidato presidencial Ron DeSantis, que chegou a ser visto como a melhor hipótese de os republicanos deixarem para trásd Trump, abandonou a corrida às primárias no domingo, uma saída relativamente precoce que sublinha o controlo férreo que o antigo presidente mantém sobre o partido.

DeSantis, de 45 anos, apoiou Trump num vídeo publicado no sítio de comunicação social X.

DeSantis tinha sido amplamente visto como um dos principais candidatos à nomeação republicana de 2024 e um herdeiro natural de Trump devido ao seu estilo combativo e visões profundamente conservadoras. No início de 2023, liderou várias sondagens frente a frente com Trump.

Mas o apoio do governador da Florida tem vindo a diminuir há vários meses, devido a uma estratégia de campanha imperfeita, à sua aparente falta de à-vontade com os eleitores no percurso da campanha e ao domínio até agora inabalável de Trump sobre grande parte da base do partido.

O fim da candidatura de DeSantis significa que a ex-embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, é agora a última republicana na corrida com uma hipótese - ainda que remota - de negar a nomeação a Trump. O vencedor da nomeação republicana enfrentará o Presidente Joe Biden, o provável candidato democrata, nas eleições gerais de novembro.

Mais de 70% dos republicanos têm uma opinião favorável sobre Trump, de acordo com a maioria das pesquisas de opinião. Isso colocou DeSantis numa posição em que tinha de apelar aos eleitores que ainda admiravam Trump, bem como àqueles que não gostavam dele apaixonadamente.

DeSantis falhou em ambos os aspectos. Nunca conseguiu explicar à maioria dos apoiantes de Trump porque é que ele era a melhor opção, enquanto os republicanos que queriam livrar-se do antigo presidente dividiram os seus votos entre vários candidatos. Haley, em particular, emergiu como a favorita entre os republicanos moderados à medida que o campo se consolidava. Quando DeSantis diferiu de Trump em termos de política, foi quase sempre para defender uma posição mais conservadora. Ele assinou uma proibição de aborto de seis semanas na Flórida em abril, que acabou por abraçar na campanha, mesmo que isso tenha deixado alguns doadores e republicanos moderados cautelosos.

DeSantis opôs-se à assistência militar adicional dos EUA à Ucrânia e tomou medidas punitivas contra a Walt Disney Co. depois de a empresa se ter pronunciado contra a legislação da Florida que limitava a discussão do género e da sexualidade nas salas de aula.

A luta contra a Disney foi uma luta que os críticos pró-empresariais do partido disseram que DeSantis não precisava de travar.

Embora muitos dos principais doadores tenham dado o seu apoio a DeSantis desde o início, começaram a revoltar-se logo no verão.

Robert Bigelow, que deu milhões ao grupo de angariação de fundos do super PAC que apoiava DeSantis, disse à Reuters em agosto que estava a cortar o financiamento, desmotivado pela posição intransigente do governador sobre o aborto.

Erros de campanha

Os problemas de DeSantis começaram antes de ele entrar na corrida.

Em março, quando Trump foi acusado em Nova Iorque de ter conspirado para ocultar o pagamento de dinheiro obscuro a uma estrela porno, o antigo presidente teve uma subida significativa nas sondagens, à medida que os republicanos se uniam em torno dele. Muitos deles acreditaram nas alegações de Trump de que os agentes da lei o estavam a visar para o manter fora do cargo.

Vários aliados de DeSantis afirmam que o governador esperou demasiado tempo para se tornar candidato, tendo finalmente entrado na corrida em maio, mais de seis meses depois de Trump o ter feito. Isso deixou DeSantis exposto a ataques violentos de Trump, enquanto o próprio governador pouco fez para se defender, insistindo que não era candidato.

Quando DeSantis lançou formalmente a sua candidatura à Casa Branca em maio de 2023, foi um desastre cheio de falhas no Twitter, agora conhecido como X, um início pouco auspicioso para uma campanha baseada na competência executiva do governador.

A campanha contratou em excesso, gastando dinheiro a um ritmo acelerado. Em julho, DeSantis despediu cerca de 38 funcionários e, em agosto, demitiu o seu diretor de campanha, semeando uma narrativa de caos interno que se revelou difícil de abalar.

DeSantis confiou grande parte do trabalho tradicional de uma campanha a um super PAC externo, que pode aceitar donativos de dimensão ilimitada, mas não pode coordenar-se com a própria campanha.

A campanha e o PAC, conhecido como Never Back Down, começaram a desconfiar um do outro. Uma série de saídas consecutivas de altos funcionários do PAC em novembro e dezembro criou uma sensação de turbulência que reforçou a narrativa de que a campanha do governador estava mortalmente ferida.