EUA: resultados de candidatos da diáspora africana nas legislativas

Vários candidatos a cargos políticos federais, estaduais e locais são da diáspora africana. Aqui estão algumas das corridas eleitorais de destaque.

WASHINGTON — As eleições legislativas de 2022 nos EUA viram o envolvimento não apenas de afro-americanos, mas também de africanos da diáspora.

Na capital do país, Washington, D.C., o democrata de origem nigeriana Adeoye Owolewa mantém seu historial de "Representante Sombra" ao derrotar a rival republicana Joyce Robinson-Paul por 84,6% contra 15,4% com 98% dos votos contados.

D.C. é representado no Congresso por um "delegado", já que os residentes de Washington não têm assento na Câmara dos Representantes porque o distrito não é um Estado.

A democrata Eleanor Holmes-Norton esmagou o republicano Nelson Rimensnyder por 86,9% contra 6,1%, com 98% dos votos contados.

Na eleição no Texas para a Câmarados Representantes, no entanto, o democrata Iro Omere, nascido no Texas, mas de ascendência nigeriana, perdeu para o republicano Pat Fallon por 66,8% contra 30,9%, com 95% dos votos contados.

No Distrito 159 da Câmara Estadual da Pensilvânia, a democrata de ascendência nigeriana Carol Kazeem, com 27,5% dos votos apurados, estava á frente da republicana Ruth Moton com 61,9% a 38,1%.

Os votos estão ainda a ser contados, pelo que os resultados podem mudar, mas os resultados iniciais mostram uma forte probabilidade de que Kazeem ganhe este lugar.

Na luta pelo Distrito 3 da Câmara Estadual de Ohio, o imigrante somali Ismail Mohamed estava à frente de seu adversário republicano J. Josiah Lannin por cerca de 80% contra 20%.

No Distrito 9 da Câmara Estadual de Ohio, a candidata democrata de ascendência somali Munira Abdullai concorreu sem oposição.

O distrito 40 da Câmara do estado do Colorado viu o liberiano-americano Naquetta Ricks liderar o republicano Le Sellers com 62% a 36%, com 80% dos votos contados.

O Distrito 110 da Câmara Estadual da Geórgia é um bloqueio para o democrata Segun Adeyna. O político de origem nigeriana concorreu sem oposição.

Também concorrendo sem oposição no Districto 95 do estado do Maine está Mana Abdi, uma somali nascida em um campo de refugiados no Quênia.

No distrito 120 da Câmara, no estado do Maine, o democrata Deqa Dhalac, nascido na Somália, derrotou o republicano Michael Dougherty por 68% a 32%, com 110% dos votos apurados.

No distrito 23 da Câmara do estado de Maryland, Ghanian Adrion Boafo, um democrata, onascido nos EUA, concorreu sem oposição.

O mesmo aconteceu com Wala Belekay, um democrata de origem liberiana/nigeriana, que concorreu sem oposição a um assento no condado de Prince George, no Conselho do condado de Maryland.

Brooklyn Park, Minnesota tem seu primeiro presidente camarário negro, o liberiano Winfred Russell, que venceu contra Hollies J. Winston por 59,1%.

Numa eleição apartidária para o Conselho Camarário de Brooklyn Park, o imigrante etíope Teschite Wako perdeu para Nichole Klonowski 46,58% a 52,99%, respectivamente.

Em Massachusetts, onde radica a maior comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos, Liz Miranda, filha de cabo-verdianos, conseguiu entrar para o Senado do Estado, enquanto a brasileira Rita Mendes, até agora vereadora na mais cabo-verdiana das cidades americanas, Brockton, ganhou um lugar na câmara dos representantes do Estado.

Estes resultados e totais serão actualizados à medida que novos dados estiverem disponíveis.