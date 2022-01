EUA respondem às exigências de segurança da Rússia, renovam apelo à diplomacia

Os Estados Unidos e a NATO forneceram respostas escritas a Moscovo, abordando as renovadas exigências de segurança da Rússia, na sequência de consultas com vários parceiros europeus, bem como com a Ucrânia - as mais recentes manobras diplomáticas destinadas a evitar um conflito armado.

O Embaixador dos EUA na Rússia, John Sullivan, entregou o documento pessoalmente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, na quarta-feira. A NATO transmitiu à Rússia as suas próprias respostas sobre a segurança europeia, segundo oficiais uma resposta de várias páginas.

Os funcionários descreveram as respostas como uma forma de abordar as preocupações do Kremlin, dando ao mesmo tempo a todas as partes uma oportunidade de prosseguirem a diplomacia.

"O documento que entregámos inclui preocupações dos Estados Unidos e dos nossos aliados e parceiros sobre as acções da Rússia que minam a segurança - uma avaliação de princípio e pragmática das preocupações que a Rússia levantou, e as nossas próprias propostas para áreas onde possamos encontrar pontos em comum", disse o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken aos repórteres durante uma conferência de imprensa.

"Abordámos a possibilidade de medidas de transparência recíproca relativamente à postura de força na Ucrânia, bem como medidas para aumentar a confiança relativamente a exercícios e manobras militares na Europa", disse Blinken. "Estamos a agir com igual enfoque e força para reforçar as defesas da Ucrânia e preparar uma resposta rápida e unida a uma maior agressão russa".

Os funcionários norte-americanos recusaram-se a fornecer pormenores específicos, embora tenham manifestado esperança de que Washington e Moscovo ainda possam encontrar consenso e mesmo fazer progressos em questões como o controlo de armas relacionadas com mísseis na Europa.

As exigências de segurança de Moscovo incluem uma pausa na expansão da NATO para leste, especialmente na Ucrânia e na Geórgia, bem como um recuo das tropas da aliança na Europa de Leste.

Os EUA descartaram essas exigências, exigindo à Rússia que retirasse as suas forças da fronteira com a Ucrânia e, em vez disso, oferecem o diálogo com Moscovo sobre questões como os exercícios militares e a transparência, bem como a colocação de mísseis.

Rússia ofereceu uma resposta inicial cautelosa às propostas escritas

"Iremos lê-las. Estudá-las", disse o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros russo Alexander Grushko à agência noticiosa Interfax quando questionado sobre o documento da NATO. "Os parceiros estudaram o nosso projecto durante quase um mês e meio".

Em contraste, o Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse aos repórteres que existe um crescente sentido de urgência, apelando a Moscovo para "retirar as suas forças da Ucrânia, Geórgia e Moldávia, onde estão destacadas sem o consentimento destes países".

"Enfrentamos um momento crítico", disse, avisando que a Rússia já posicionou mais de 100.000 soldados ao longo da sua fronteira com a Ucrânia, com destacamentos adicionais já em curso.

"Vemos também mais tropas não só na Ucrânia e arredores, mas também agora na Bielorrússia, para onde a Rússia está em vias de destacar milhares de tropas de combate, centenas de aviões, sistemas de defesa aérea S-400, e muitas outras capacidades muito avançadas", acrescentou Stoltenberg.

"Ouvimos as preocupações russas. Ouvimos também o pedido russo para uma resposta por escrita", disse ele. "Trata-se de saber se existe vontade para se envolver de boa fé e de tentar sentar-se e encontrar terreno comum".

O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba, disse na quarta-feira que Kiev não tinha objecções às respostas dos EUA à Rússia, reconhecendo a ameaça do número de tropas russas reunidas ao longo das fronteiras do seu país, bem como nos territórios ucranianos ocupados pelas forças russas.

Ainda assim, Kuleba insistiu que não havia necessidade de pânico.

"Neste momento, enquanto falamos, este número é insuficiente para uma ofensiva em larga escala contra a Ucrânia ao longo de toda a fronteira ucraniana", disse ele

Moscovo não quererá perturbar Pequim e Olimpíadas

Embora os EUA não excluam uma acção militar iminente da Rússia contra a Ucrânia, um alto funcionário do Departamento de Estado observou que o Presidente russo Vladimir Putin pode não querer perturbar a China quando o país for anfitrião da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

"Vemos certamente todas as indicações de que (Putin) vai usar a força militar, talvez agora e em meados de Fevereiro", disse a Secretária de Estado Adjunta Wendy Sherman na quarta-feira durante um evento virtual com Yalta European Strategy, um fórum europeu de segurança.

"Todos estamos conscientes de que os Jogos Olímpicos de Pequim começam a 4 de Fevereiro - a cerimónia de abertura - e espera-se que Putin esteja presente", acrescentou Sherman. "Penso que provavelmente o Presidente Xi Jinping não ficaria extasiado se Putin escolhesse esse momento para invadir a Ucrânia". Isso pode afectar o seu timing e o seu pensamento".

Alguns analistas concordaram com a avaliação, observando que a logística militar russa "ainda não foi totalmente activada para iniciar operações militares maciças".

"Os Jogos Olímpicos de Inverno na China, a realizar entre 4 e 20 de Fevereiro, poderão oferecer algum descanso", disse Mathieu Boulègue, um investigador do programa da Rússia e Eurásia da Chatham House, sediada em Londres. "Para salvaguardar as relações com Pequim, Moscovo pode evitar repetir as suas acções de Agosto de 2008, quando a Rússia tomou medidas militares contra a Geórgia, literalmente durante a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de Pequim".

Em Kiev, a embaixada dos EUA está a exortar os cidadãos americanos no país a considerarem partir agora, citando uma situação de segurança "imprevisível" que "pode deteriorar-se com pouco aviso".

No início da quarta-feira, funcionários russos rejeitaram a perspectiva de sanções dos EUA contra o Presidente Putin, uma das várias respostas propostas caso as forças russas invadissem a vizinha Ucrânia.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres que tais sanções seriam "destrutivas" mas não politicamente dolorosas.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, advertiu na terça-feira sobre consequências "graves" e "enormes" para Putin - incluindo sanções pessoais contra o próprio Putin - se o líder russo mobilizar tropas prontas a atacar ao longo da fronteira ucraniana. Funcionários dos serviços secretos ucranianos estimam que as tropas serão de 127.000.

Desde 2014, os Estados Unidos comprometeram-se com mais de 5 mil milhões de dólares em assistência de segurança e não segurança à Ucrânia, incluindo mais de 351 milhões de dólares em assistência às pessoas deslocadas ou afectadas pela "agressão da Rússia", segundo a Secretária de Estado Adjunto Sherman.