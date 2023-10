EUA: Republicanos falham eleição de presidente da Câmara dos Representantes

Pelo segundo dia consecutivo, o parlamentar republicano Jim Jordan, um conservador de linha dura e forte aliado do ex-Presidente Donald Trump, perdeu nesta quarta-feira, 18, a oportunidade de ser eleito presidente da Câmara dos Representantes ao não conseguir os 217 votos do seu partido.



Na segunda tentativa, Jordan, do Estado de Ohio, perdeu um voto em relação à votação de ontem, ao conseguir 199 votos.



Os demais 22 colegas republicanos votaram noutros legisladores do partido para o cargo mais alto da câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos, a terceira figura da hierarquia do poder.



Jordan também ficou atrás do líder da minoria democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, que obteve os votos de todos os 212 democratas.

No entanto, ele não como conseguir os votos necessários para ganhar pelo fato dos republicanos serem maioria.



Desde a destituição do representante Kevin McCarthy do cargo de presidente, pelo grupo de radicais da direita republicana, a Câmara tem estado sem rumo e não pode votar qualquer projeto, como o orçamento para evitar a paralisação do Governo a partir do dia 17 de novembro e uma resolução bipartidária para apoiar Israel depois do ataque de 7 de Outubro por radicais do Hamas.



Com a derrota da Jordânia, desconhece-se por agora os passos a serem dados para a eleição do presidente da Câmara.



O anterior presidente, Kevin McCarthy, assumiu o cargo em janeiro, após 15 votações, mas não se sabe se Jordan vai a votação pela terceira vez.



Alguns legisladores, incluindo republicanos e alguns democratas da oposição, sugeriram conceder ao presidente interino, , Patrick McHenry, poder adicional a curto prazo para levar ao plenário projetos de lei.



Alguns republicanos também levantaram a possibilidade de levar McCarthy a nova votação, mas ele se recusou. Ele votou na Jordânia.



Por seu lado, o líder da minoria, Hakeem Jeffries, apelou os republicanos a que rejeitem a influência dos extremistas de extrema-direita no seu partido e trabalhem no sentido de uma coligação governamental bipartidária.



“Existem apenas dois caminhos: ou vocês continuarão de joelhos diante dos membros mais extremistas, que não estão interessados em governar, ou poderão fazer parceria com os democratas e trabalhar a favor do povo americano”, disse Jeffries na terça-feira, 17.



Jordan, uma figura divisiva no Capitólio que frequentemente dispara farpas contra os democratas, pode tornar-se no terceiro candidato a não conseguir unir o Partido Republicano, depois de McCarthy e de Steve Scalise.