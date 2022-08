EUA "preocupados" com relatórios do apoio ruandês aos rebeldes da RDC

O ressurgimento do grupo M23 na restive zona leste do Congo exacerbou as tensões entre os vizinhos, com Kinshasa a acusar Kigali de apoiar os rebeldes.

Blinken falava na capital congolesa Kinshasa, onde chegou na terça-feira para a segunda parte de uma digressão africana de três nações e onde se encontrou com o Presidente Felix Tshisekedi.

O Ruanda negou as alegações e o M23 negou ter recebido apoio ruandês. Blinken o Ruanda na quarta-feira, onde tema central, Segundo afirmou, será o conflict no leste do Congo.

"Estamos muito preocupados com as notícias credíveis de que o Ruanda apoiou o M23", disse o chefe da diplomacia norte-americano numa conferência de imprensa em Kinshasa.

"Todos os países têm de respeitar a integridade territorial dos seus vizinhos. Qualquer entrada de forças estrangeiras na RDC deve ser feita de forma transparente e com o consentimento da RDC".

O diplomata americano aelou a todas as partes para suspenderem qualquer apoio ou cooperação com o M23 ou outros grupos armados não estatais.

Blinken acrescentou que "não estava a fazer vista grossa" e que iria discutir o assunto com o Presidente ruandês Paul Kagame.

Ele disse que a sua viagem à região era para assegurar o apoio dos EUA aos esforços de mediação liderados por Angola e pelo Quénia "para prevenir mais violência, para pôr fim ao conflito (e) para preservar a integridade territorial da RDC".

Blinken falou depois de visitar a África do Sul na segunda-feira, onde disse que os Estados Unidos estavam à procura de uma "verdadeira parceria" com África.

- Relações tensas -

A RDC procura apoio internacional enquanto luta com o Ruanda sobre o M23, um grupo Tutsi principalmente congolês que é um dos muitos a operar naconturbada região leste.

Depois de permanecerem inactivos durante anos, os rebeldes retomaram os combates no final do ano passado, tomando a cidade estratégica de Bunagana na fronteira do Uganda em Junho e levando milhares de pessoas a fugir das suas casas.

Num relatório de 131 páginas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas (visto na semana passada pela AFP) os peritos afirmaram que as tropas ruandesas tinham intervindo militarmente no interior da RDC desde pelo menos Novembro.

O Ruanda também "forneceu reforços de tropas" para operações M23 específicas, disse o relatório dos peritos, "em particular quando estas visavam a tomada de cidades e áreas estratégicas".

O Ministro dos Negócios Estrangeiros congolês Christophe Lutundula exortou na terça-feira as Nações Unidas a tornar público o relatório.

"Exigimos que o Conselho de Segurança publique (este) relatório na sua totalidade", disse ele.

Kinshasa e Kigali têm tido relações tensas desde o fluxo maciço de hutus ruandeses acusados de massacrar tutsis durante o genocídio de 1994 no Ruanda.

As relações começaram a melhorar após a tomada de posse de Tshisekedi em 2019, mas o ressurgimento do M23 reavivou as tensões.

O grupo, também conhecido como o "Movimento 23 de Março", tornou-se conhecido em 2012, quando capturou brevemente a cidade de Goma antes que uma ofensiva conjunta do Congo e das Nações Unidas o expulsasse.

O presidente queniano Uhuru Kenyatta liderou uma iniciativa para desarmar os grupos rebeldes activos, enquanto o homólogo angolano João Lourenço trabalhou para aliviar as tensões entre Kinshasa e Kigali.

- Ruanda e o M23 -

Blinken chegou a Kinshasa vindo da África do Sul, onde disse que os Estados Unidos estavam à procura de uma "verdadeira parceria" com África e não a competir com outras potências por influência no continente.

Tshisekedi deveria "levantar as questões de parceria estratégica" entre a RDC e os Estados Unidos durante o seu encontro com Blinken no palácio presidencial, disse o seu gabinete numa declaração na segunda-feira.

Na véspera de Blinken se deslocar à RDC e ao Ruanda, a Human Rights Watch (HRW) instou-o a condenar os ataques do M23 e a pressionar o Ruanda sobre o seu historial dos direitos humanos, o que incluiu uma repressão "brutal" contra a dissidência.

" Os EUA devem levantar junto do Ruanda os relatórios fiáveis que apoiam novamente a conduta abusiva do M23 no leste do Congo", acrescentava a HRW.

O M23 é apenas um dos dezenas de grupos armados que vagueiam pelo leste da RDC, muitos deles um legado de duas guerras regionais no final do século passado.

Uma das milícias mais sangrentas é a Allied Democratic Forces (ADF) - uma organização que o grupo estatal islâmico descreve como a a sua filial "Província da África Central”.

O Departamento de Estado norte-americano colocou a ADF na sua lista de organizações "terroristas" ligadas ao grupo Estado Islâmico, em Março de 2021.