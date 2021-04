EUA planeiam sancionar a Rússia por hacking, interferência eleitoral

O Presidente americano Joe Biden, em conversa telefónica com o seu homólogo russo Vladimir Putin, na terça-feira, convidou-o a realizar uma cimeira em terreno neutro, uma vez que as tensões entre o ocidente e a Rússia se intensificaram nas últimas semanas devido ao conflito na Ucrânia.

Os meios de comunicação social norte-americanos referem nesta quinta-feira que Washington anunciará sanções que afectam mais de 30 entidades russas, expulsando mais de 10 diplomatas russos dos Estados Unidos e expandindo uma proibição existente de bancos norte-americanos negociarem com a dívida do governo russo.

As sanções contra a Rússia serão em resposta à interferência eleitoral e a uma campanha de hacking - um ataque cibernético as agências federais americanas.

As agências de inteligência e segurança dos EUA disseram que o ataque maciço da cibersegurança descoberto no ano passado envolvendo a SolarWinds, uma empresa de gestão de software com sede no Texas, fazia parte de um esforço de recolha de informações provavelmente levado a cabo pela Rússia.

A violação deu aos hackers acesso a milhares de empresas e múltiplas agências federais, incluindo o Departamento do Tesouro dos EUA, o Departamento de Justiça, o Departamento de Energia e o Departamento de Segurança Interna.

Numa declaração da Casa Branca, o Presidente Joe Biden disse ao Presidente russo Vladimir Putin, numa chamada telefónica no início desta semana, que os Estados Unidos "actuarão firmemente em defesa dos seus interesses nacionais em resposta às acções da Rússia, tais como intrusões cibernéticas e interferência eleitoral".

A administração de Biden sancionou sete funcionários russos e mais de uma dúzia de entidades governamentais no mês passado, em resposta ao tratamento dado pela Rússia ao líder da oposição Alexey Navalny.

Na quarta-feira, o embaixador dos EUA em Moscovo, John Sullivan, foi convocado para o Kremlin e disse que Washington deve abster-se de introduzir novas sanções contra a Rússia se quiser restabelecer os laços, disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo à AFP.

Os laços entre Washington e Moscovo têm-se desgastado desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia e eclodiu um conflito entre as forças governamentais ucranianas e os separatistas pró-Rússia no Leste.

Desde então, as relações atingiram o seu ponto mais baixo desde a Guerra Fria, com os Estados Unidos a imporem uma série de sanções à Rússia, incluindo a alegada interferência nas eleições presidenciais de 2016 e a prisão do crítico do Kremlin Alexei Navalny.