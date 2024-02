EUA: Mitch McConnell deixa liderança da bancada republicana em novembro

O líder republicano do Senado americano Mitch McConnell vai deixar o cargo que ocupa há 17 anos em novembro, mas deve continuar na política.

O mais longevo líder do Senado na história americana fez o anúncio nesta quarta-feira, 28, ao intervir no plenário.



“Completei 82 anos na semana passada. O fim das minhas contribuições está mais próximo do que eu gostaria. O Pai Tempo permanece invicto. Não sou mais o jovem sentado à espera que os colegas se lembrem do meu nome", anunciou McConnell, sublinando que "é hora da próxima geração de líderes".



A saída do legislador do Kentucky removerá um personagem central nas negociações com os democratas e a Casa Branca sobre orçamento federal para manter o financiamento do Governo federal e evitar uma paralisação.



McConnell é o líder incontestado dos republicanos no Senado desde 2005 e esteve na linha da frente das batalhas do partido contra as políticas de Barack Obama de 2009 a 2017.



Ele foi fundamental para levar Donald Trump ao poder em janeiro de 2017, quando o partido passou por mudanças dramáticas, antes de se desentender com empresário por causa das alegações infundadas do ex-Presidente de ter vencido as eleições de 2020.



Durante anos, McConnell apreciou o apelido que ele próprio deu de “Ceifador”, ou seja alguém que condenou as esperanças dos legisladores democratas.



No Senado, ele travou uma luta feroz para aprovar uma agenda de direita, nomeadamente com a nomeação de três juízes para o Supremo Tribunal que levaram o tribunal a acabar com o direito federal ao aborto em 2022.