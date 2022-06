EUA: Inflação bate recorde em 41 anos e preocupa Joe Biden e democratas

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos aumentaram no mês de Maio com os custos de combustíveis e de alimentos a levar a inflação a atingir um novo recorde em 41 anos, 8,9 por cento.



O aumento mais rápido do que o esperado na inflação no mês passado relatado pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira, 10, também reflectiu no aumento das rendas de casa.



Frente a Abril, o aumento foi de 1%, superando as previsões dos analistas.



Os preços da gasolina se recuperaram 4,1% após queda de 6,1% em Abril, enquanto os preços dos alimentos subiram 1,2%.



Os custos de laticínios e produtos relacionados subiram 2,9%, o maior aumento desde julho de 2007.



O relatório de inflação foi publicado antes de um segundo aumento antecipado da taxa de 50 pontos base do Federal Reserve, o banco central americano, na quarta-feira, 15.

O aumento da inflação também representa um risco político para o Presidente Joe Biden e o Partido Democrata que se preparam para as eleições legislativas de Novembro.