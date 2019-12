EUA impediram ataque terrorista na Rússia

O president russo Vladimir Putin agradeceu hoje ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump pela transferência de informação que impediu actos de terrorismo na Rússia.

Numa declaração o Kremlin afirmou que qa informação foi passada através de “serviços especiais” mas não foram dados outros pormenores.

Putin falou ao telefone com o presidente Trump tendo os dois acordados em continuar com a cooperação bilateral no combate ao terrosimo.

Esta é a segunda vez que a Rússia agradece aos Estados Unidos por informação que impediu ataques terroristas em solo russo.

Em Dezembro de 2017 o presidente Putin agradeceu a Trump por informação que resultou na detenção de um grupo de "suspeitos" que planeavam um ataque contra uma catedral na segunda maior cidade do país.

O grupo foi detido "pouco antes" do ataque ter sido ralizado, disseram na altura as autoridades russas que nessa ocasião disseram que a informação tinha sido fornecida pelos serviços de espionagem americanos, CIA