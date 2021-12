EUA impõem sanções a três membros de uma rede da al-Qaida no Brasil

O Governo dos Estados Unidos aplicou sanções económicas a três residentes no Brasil a quem considera apoiantes e financiadores da organização terrorista al-Qaeda.

São eles Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi, Mohamed Sherif Mohamed Awadd e Ahmad Al-Khatib.

“A al-Qaida e suas afiliadas regionais continuam a representar uma ameaça para países em todo o mundo. Os Estados Unidos agem hoje para conter o financiamento deste grupo terrorista, designando membros de uma rede brasileira de indivíduos afiliados à al-Qaida e suas empresas como Terroristas Globais Especialmente Designados”, lê-se numa nota divulgada nesta quarta-feira, 22, pelo secretário de Estado Anthony Blinken.

Ainda segundo o comunicado, “as actividades contínuas dessa rede com base no Brasil demonstram que a al-Qaida continua a ser uma ameaça terrorista global e os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar com os nossos parceiros, incluindo o Brasil, para interromper as redes de apoio financeiro da al-Qaeda”.

Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi, foi um dos primeiros membros de uma rede de apoio da al-Qaida no Brasil e mantinha contactos e negócios frequentes, incluindo a compra de moeda estrangeira, com outro indivíduo afiliado à al-Qaida com base no Brasil.

Mohamed Sherif Mohamed Awadd, que recebeu transferências bancárias de outros associados da al-Qaida no Brasil, desempenhou um papel significativo do grupo.

O terceiro elemento é Ahmad Al-Khatib, que teve várias empresas e serviu como facilitador do grupo terrorista.

Como resultado das sanções, todos os bens e interesses na propriedade daqueles indivíduos e quaisquer entidades que sejam propriedade, directa ou indirectamente, 50 por cento ou mais deles, individualmente, ou com outras pessoas bloqueadas, devem ser bloqueados.

Salvo autorização em contrário, todas as transações por pessoas dos EUA ou dentro dos Estados Unidos (incluindo transações em trânsito nos Estados Unidos) que envolvam qualquer propriedade ou interesses dos sancionados são proibidas a partir de agora.