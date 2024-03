EUA impõem sanções a 16 entidades e indivíduos ligados ao Al-Shabab

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a 16 entidades e indivíduos pelo seu papel na arrecadação de fundos e lavagem de dinheiro para o grupo terrorista al-Shabab.

A decisão foi anunciada num comunicado divulgado nesta segunda-feira, 11, em Washington.



O Al-Shabab, que opera na Somália, é um grupo insurgente islâmico com ligações à Al Qaeda e considerado terrorista pelos Estados Unidos.



As pessoas e entidades alvos de sanções operam em todo o Corno de África, nos Emirados Árabes Unidos e em Chipre.



O comunicado reitera que os atingidos pela decisão terão todos os bens que possuem nos Estados Unidos congelados e os americanos serão impedidos de trabalhar com eles.



Em 2022, sanções semelhantes foram impostas pelos Estados Unidos a outros indivíduos ligados à Al-Shabab.



O grupo classificado de terrorista designado por Washington tem travado uma insurreição contra o Governo somali desde 2006, com o controlo de algumas regiões do país e ataques terroristas mortais na capital, Mogadíscio.



O Al-Shabab financiou-se através da extorsão de empresas em Mogadíscio e da cobrança de impostos nas áreas sob o seu controlo.



Em Janeiro de 2023, o Governo somali disse que tinha encerrado a infra-estrutura financeira que apoiava a Al-Shabab.



No entanto, o grupo continuou a funcionar retirando dinheiro de empresas em áreas controladas pelo Governo.

Washington diz que a Al-Shabab arrecada mais de 100 milhões de dólares por ano a partir da sua rede financeira e através da extorsão de empresas e pessoas locais.



O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, alertou hoje que a ameaça do grupo terrorista não está “limitada à Somália”.



Ele acrescentou que a al-Shabab financia outros grupos ligados à Al Qaeda, o que ajuda as suas “ambições globais de cometer actos de terrorismo e minar a boa governação”.