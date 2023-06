EUA fornecem 325 milhões de dólares em nova ajuda à Ucrânia

Os Estados Unidos estão a fornecer até 325 milhões de dólares em ajuda militar adicional à Ucrânia, disse à VOA um oficial de defesa dos EUA.

O pacote deverá incluir veículos blindados Stryker e Bradley que podem substituir os danificados e destruídos na contra-ofensiva ucraniana actualmente em curso, de acordo com dois responsáveis da Defesa, que falaram com a VOA sob condição de anonimato antes do anúncio esperado do pacote na terça-feira.

Os oficiais disseram que a última ajuda também inclui munições para os Sistemas Nacionais Avançados de Mísseis Superfície-Ar (NASAMS), juntamente com mais foguetes para os Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS) da Ucrânia.

O anúncio da ajuda surge no meio de informações segundo as quais a Ucrânia perdeu mais de uma dúzia de veículos de combate de infantaria Bradley nos últimos dias, o que realça os custos militares da actual contra-ofensiva.

O Presidente do Conselho da UE, José Manuel Durão Barroso, afirmou que "estes sistemas de topo, por muito bons que sejam, são vulneráveis e terão de ser substituídos. Terá de continuar a longo prazo", disse Bradley Bowman, director sénior do Centro de Poder Militar e Político da Fundação para a Defesa das Democracias, com sede em Washington.

Uma vez libertado, o último pacote de ajuda marcará a 40ª retirada presidencial autorizada de equipamento militar dos inventários do Departamento de Defesa desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em Fevereiro de 2022.

O Secretário de Defesa Lloyd Austin viaja para Bruxelas esta semana para uma reunião dos ministros da defesa da NATO, onde o apoio à Ucrânia será uma das principais prioridades.

Durante a sua estadia em Bruxelas, Austin organizará outra reunião do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia para discutir a forma como os aliados ocidentais podem apoiar melhor as forças armadas ucranianas, agora que a sua nova contra-ofensiva começou, de acordo com as autoridades.

Os líderes da defesa também continuarão a definir planos para que os pilotos ucranianos treinem em caças F-16, acrescentaram as autoridades.

Os Estados Unidos prometeram mais de 39 mil milhões de dólares em assistência à segurança da Ucrânia desde a invasão russa, embora o Pentágono continue a resolver um erro de contabilidade que exagerou o montante do valor destinado a Kiev.

Ao calcular as estimativas do pacote de ajuda, o Departamento de Defesa estava a contabilizar o custo incorrido para substituir as armas dadas à Ucrânia, enquanto deveria ter totalizado o custo dos sistemas realmente enviados, disseram funcionários à VOA.

O erro deverá traduzir-se em milhares de milhões de dólares adicionais que estarão disponíveis para mais ajuda à Ucrânia, segundo as autoridades.

O Pentágono anunciou na sexta-feira que está a fornecer mais 2,1 mil milhões de dólares em ajuda de armas a longo prazo para a Ucrânia, incluindo mais munições da bateria de mísseis Patriot e pequenos drones Puma lançados à mão.

Ao contrário da ajuda imediata à Ucrânia enviada dos stocks do Pentágono através da autoridade presidencial, este dinheiro é fornecido ao abrigo da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia dos Estados Unidos e destina-se a ser gasto nas futuras necessidades de segurança da Ucrânia.

Moscovo iniciou uma nova ofensiva na Ucrânia no início deste ano, que estagnou, e o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy confirmou recentemente que a contra-ofensiva maciça de Kiev já começou.

Um alto funcionário militar, falando à VOA sob condição de anonimato para discutir questões de segurança, disse que a contra-ofensiva ucraniana provavelmente não seria "tão dramática" como algumas pessoas esperam, mas ainda assim seria levada a cabo "deliberada e eficazmente", visando a capacidade da Rússia de controlar as suas defesas dentro da Ucrânia.

As forças russas passaram meses a fortificar fortemente as suas posições dentro da Ucrânia, tornando a contra-ofensiva de Kiev ainda mais difícil de executar.

"É mais difícil partir para o ataque do que para a defesa", disse Bowman. Os ucranianos "têm forças russas entrincheiradas e escavadas com campos de minas à sua frente. É o mais difícil que se pode fazer numa guerra".