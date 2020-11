EUA: Eleições poderão ter desfecho nas próximas horas

O resultado das eleições presidenciais americanas está agora dependente de sete Estados e há quem preveja que dentro de poucas horas possa ser declarado um vencedor.

Neste momento, o candidato democrata Joe Biden tem 227 votos no Colégio Eleitoral contra 213 do presidente Donald Trump.

São precisos 270 votos no Colégio Eleitoral para se garantir a vitória.

Alguns resultados são extremamente renhidos.

Em Nevada, que tem seis votos no Colégio Eleitoral, com 86 por cento dos votos contados, Joe Biden tinha uma vantagem de apenas 0,6 %.

No estado de Michigan, com 94% dos votos contados, o democrata tem uma vantagem de 0,9% Michigan, que possui 16 votos eleitorais.

No estado de Wisconsin, com 10 votos eleitorais e com 98% dos votos contados, Biden mantém também 0,6% de vantagem.

No Arizona, com 11 votos eleitorais e 86% dos votos escrutinados, a vantagem de Biden é mais confortável com 3,4% de vantagem.

Algumas estações de televisão dão já a vitória do antigo vice-presidente nesse Estado.

Entretanto, na Geórgia, onde estão em jogo 16 votos eleitorais, com 93% dos votos contados Trump tinha uma vantagem de 1,8%, na Carolina do Norte (15 votos eleitorais) Trump tem uma vantagem de 1,5% com 95 % dos votos contabilizados.

A vantagem de Trump no importante Estado da Pensilvania, em que se disputam 20 votos eleitorais, é de 7,9% com 80% dos votos contados.

No Alaska, com três votos eleitorais e 36% dos votos contados, Trump tem uma vantagem de cerca de 23% e este é um Estado que Trump deverá vencer.

Contudo, apesar do Alaska ser uma certeza, Donald Trump tem ainda que vencer a Georgia, Carolina do Norte, Pensilvânia e mais um Estado para renovar o seu segundo mandato.

Joe Biden, considerado o Arizona como ganho, tem que vencer Michigan, Wisconsin e Nevada, onde comanda com margem mínima, para se eleger Presidente.

Refira-se no entanto que se espera uma avalanche de processos nos tribunais a contestar os resultados em vários Estados.