EUA e Reino Unido atacam alvos Houthi no Iémen

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha lançaram um ataque maciço contra os Houthis apoiados pelo Irão no Iémen, em retaliação por mais de duas dúzias de ataques recentes contra navios que transitam nas rotas marítimas internacionais no Mar Vermelho e no Golfo de Aden.

Um funcionário dos EUA, falando sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar com a imprensa, disse que os meios militares americanos e britânicos atingiram mais de uma dúzia de alvos Houthi na quinta-feira, desde locais de treino e aeródromos a locais de armazenamento de drones, bem como instalações de radar e sistemas de defesa aérea Houthi.

Os ataques americanos e britânicos, realizados com a ajuda da Austrália, Canadá, Holanda e Bahrein, foram lançados de caças, navios de superfície e submarinos, disse o oficial de defesa.

O oficial também disse que os alvos foram escolhidos tanto por causa da ameaça à navegação quanto pela falta de presença civil.

Numa declaração da Casa Branca na quinta-feira, o Presidente dos EUA, Joe Biden, considerou os ataques uma "resposta direta aos ataques sem precedentes dos Houthi" à navegação internacional, dizendo que eram necessários depois de as tentativas de diplomacia terem sido ignoradas.

"Esses ataques direcionados são uma mensagem clara de que os Estados Unidos e nossos parceiros não tolerarão ataques ao nosso pessoal ou permitirão que atores hostis coloquem em risco a liberdade de navegação em uma das rotas comerciais mais críticas do mundo", disse Biden. "Não hesitarei em direcionar outras medidas para proteger nosso povo e o livre fluxo do comércio internacional, conforme necessário."

É a primeira vez que alvos Houthi dentro do Iémen são atingidos desde que os militantes começaram a atacar navios no Mar Vermelho após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Desde meados de novembro, foram lançados 27 ataques a partir de zonas do Iémen controladas pelos Houthi, incluindo um na quinta-feira, utilizando um míssil balístico anti-navio. O míssil aterrou no Golfo de Aden, perto de um navio comercial, sem causar feridos ou danos.

Antes dos ataques liderados pelos EUA e pela Grã-Bretanha na quinta-feira, várias autoridades americanas advertiram os Houthis e o Irão contra o que descreveram como um comportamento imprudente e ilegal.

Na semana passada, os EUA e 12 aliados emitiram uma declaração avisando os Houthis de consequências não especificadas se os seus ataques à navegação no Mar Vermelho continuarem.

Em meados de dezembro foi lançada a Operação Prosperity Guardian pelos EUA, Grã-Bretanha e quase 20 outros países para proteger os navios dos ataques Houthi.

Desde o lançamento da Prosperity Guardian, pelo menos 1.500 navios passaram em segurança pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden.

O Conselho de Segurança da ONU emitiu a sua própria resolução na quarta-feira, apelando aos Houthis para pararem imediatamente com os ataques.

No entanto, há dúvidas sobre se as declarações, agora apoiadas pelos ataques dos EUA e da Grã-Bretanha contra os Houthis, farão alguma coisa para dissuadir Teerão.

Esta não é a primeira vez que os militares dos EUA têm como alvo locais de lançamento Houthi no Iémen em resposta a ataques militantes contra navios em águas próximas. Em outubro de 2016, o contratorpedeiro americano USS Nitze lançou mísseis de cruzeiro Tomahawk em três locais de radar ao longo da costa do Mar Vermelho do Iémen, a fim de diminuir a capacidade dos Houthi de rastrear e atingir navios.