EUA e Rússia realizarão conversações de segurança em Janeiro

Os Estados Unidos e a Rússia irão realizar conversações em Janeiro sobre controlo de armas nucleares e tensões ao longo da fronteira Rússia-Ucrânia.

Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca disse aos jornalistas que as duas partes se reuniriam a 10 de Janeiro, seguido de conversações Rússia-NATO a 12 de Janeiro e de uma reunião a 13 de Janeiro com a Rússia, os Estados Unidos e outros membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa.

Os governos ocidentais ficaram alarmados com a acumulação de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia, expressando preocupação sobre potenciais planos para uma invasão russa. O líder russo Vladimir Putin negou quaisquer planos deste tipo e exigiu garantias contra a expansão da NATO perto do seu território.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse a respeito dos interesses da própria Ucrânia, que as conversações EUA-Rússia não chegarão a qualquer decisão sobre a Ucrânia.

"A abordagem do Presidente Biden sobre a Ucrânia tem sido clara e consistente: unir a aliança atrás de duas vias - dissuasão e diplomacia. Estamos unidos como uma aliança sobre as consequências que a Rússia enfrentaria se se movesse sobre a Ucrânia", disse o porta-voz.