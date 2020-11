EUA: Contagem de votos em cinco estados podem decidir hoje as eleições

Tal como previam os analistas políticos americanos as eleições presidenciais americanas vão ser decididas quando terminarem as contagens nos estados da Georgia, Carolina do Norte, Pensilvânia, Wisconsin e Michigan.

Mas irónicamente dois outros estados Nevada com seis delegados e Arkansas com 3 delegados no Colégio Eleitoral poderão eventualmente jogar um papel decisivo.

São precisos 270 votos no Colégio Eleitoral e às 5:30 da manhã hora de Washington o candidato Democrata Joe Biden tinha 238 votos garantidos e Donald Trump 213.

Na Georgia estão em jogo 16 delegados, Carolina do Norte 15, Pensilvânia 20, Michigan 16 e Wisconsin 10, o que teoricamente coloca Joe Biden em vantagem pois precisa apenas de ganhar mais 32 votos para se sagrar presidente.

Às 5:30 da manhã hora de Washington as contagens davam uma vantagem a Biden em Wisconsin com 10 delegados e Nevada com seis colocando-o em caso de vitória nesses estados com 254 delegados.

As contagens a essa hora davam contudo vantagem minima de Trump nos restantes estados ainda em luta onde Trump precisa de garantir 57 delegados, isto é precisa de vencer todos os quatro estados que desde o inicio eram considerados a chave da vitória: Georgia, Carolina do Norte,Pensilvânia e Michigan.

Ns legislativas as projecções são que os Repblicanos deverão continuar a controlar o Senado. Os Democratas deverãocontinuar a controlar a Câmara dos Representantes .