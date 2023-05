EUA: Congressista republicano George Santos detido para responder a 13 acusações

O congressista republicano americano George Santos, envolvido em várias investigações criminais e éticas por ter forjado o seu currículo durante a corrida eleitoral de 2022, foi detido nesta quarta-feira, 10, e encontra-se sob custódia policial em Melville, em Long Island, depois de ter sido acusado no âmbito de uma investigação federal.



O procurador Breon Peace afirmou que vai tentar "responsabilizar Santos por 13 crimes, entre eles, vários esquemas fraudulentos e descaradas declarações falsas".



Santos terá levado apoiantes a doar para uma empresa sob o falso pretexto de que o dinheiro seria usado para a campanha dele.



O procurador, no entanto, revelou que "na verdade, Santos gastou milhares de dólares com os fundos solicitados em despesas pessoais, incluindo roupas de luxo e pagamentos".



Alguns republicanos, incluindo os do seu distrito, criticaram asperamente o congressista por o que chamaram de desonestidade.

O Comité Republicano do Condado de Nassau, que tinha apoiado a sua candidatura, disse que não apoiaria a sua reeleição.

George Santos é filho de brasileiros, sendo a mãe do Rio de Janeiro e o pai de Minas Gerais, e nasceu no Queens, Nova Iorque, em 1980.

Ele foi criado pela mãe, após a separação dos pais.



Ele construiu uma carreira bem-sucedida no mercado financeiro, mas há pouco mais de três anos e meio ele entrou na política, com um discurso de defensa do "o sonho americano", através de oportunidades, educação e abertura a todos que vivem nos Estados Unidos.



Entretanto, na campanha para a Câmara de Representantes ele foi apanhado em mentiras e contradições, o que lhe provocou muitas críticas e investigaçõs, após a posse dele em Janeiro.