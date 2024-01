EUA: Chris Christie desiste da corrida presidencial republicana

"O meu objetivo nunca foi ser apenas uma voz contra o ódio, a divisão e o egoísmo em que o nosso partido se transformou com Donald Trump", disse Christie numa reunião municipal em New Hampshire.

"Sempre disse que, se chegasse um momento nesta corrida em que não conseguisse ver um caminho para atingir esse objetivo, sairia", afirmou. "E está claro para mim esta noite que não há um caminho para eu ganhar a nomeação, e é por isso que estou a suspender a minha campanha esta noite para presidente dos Estados Unidos".

Não ficou claro se Christie iria apoiar imediatamente um dos seus rivais, mas foi ouvido a criticar a antiga embaixadora da ONU Nikki Haley numa transmissão ao vivo criada pela sua campanha antes do evento, dizendo que ela ia ser trucidada pois não estava “à altura disto".

Disse que o governador da Florida, Ron DeSantis, lhe telefonou, petrificado com o facto de ele apoiar Haley, mas o microfone foi cortado antes de Christie acabar de falar.

A desistência é uma surpresa, uma vez que Christie tinha apostado o sucesso da sua campanha nas primeiras primárias nacionais de New Hampshire, que se realizam daqui a menos de duas semanas. Ainda na noite de terça-feira, Christie insistiu que não tinha planos para abandonar a corrida, continuando a apresentar-se como o único candidato disposto a enfrentar diretamente o antigo Presidente.

"Ficaria feliz em sair do caminho para alguém que está realmente a concorrer contra Donald Trump", disse ele numa câmara municipal em Rochester, New Hampshire, enquanto argumentava que nenhum dos seus rivais tinha chegado à frente.

"Sou suficientemente famoso. ... Tenho muitos títulos. ... A única razão para fazer isto é ganhar", acrescentou. "Por isso, teria todo o gosto em sair do caminho de alguém que estivesse a lutar contra Donald Trump".

Crítico mais feroz contra Trump

Mas Christie enfrentou uma dura realidade: Enquanto as sondagens recentes o mostravam a atingir os dois dígitos em New Hampshire, Haley mostrava sinais de dinamismo. Uma sondagem da CNN/UNH realizada no estado esta semana revelou que a liderança de Trump desceu para um dígito, com quatro em cada 10 prováveis eleitores das primárias republicanas a escolher Trump e cerca de um terço a escolher Haley.

Os aliados de Haley, incluindo o governador de New Hampshire, Chris Sununu, e outros republicanos anti-Trump, têm vindo a insistir com Christie para que saia, esperando que uma grande parte dos seus apoiantes se junte a Haley, dando-lhe a oportunidade de transformar a corrida numa disputa de dois candidatos com Trump, o grande favorito para a nomeação.

A sondagem de New Hampshire - que mostrava Christie com 12% - revelou que cerca de dois terços dos seus apoiantes escolheriam Haley como segunda opção.

Christie foi o crítico mais feroz da corrida contra o ex-presidente que se tornou o principal candidato republicano. Avisou os eleitores contra a nomeação de um candidato que foi acusado criminalmente quatro vezes e que poderia muito bem ser um criminoso condenado nas eleições gerais de novembro. E argumentou que Trump perderá numa desforra com o Presidente Joe Biden, o provável candidato democrata.

Embora a sua mensagem anti-Trump tenha atraído muita atenção por parte dos meios de comunicação social e ajudado a trazer ondas de pequenos donativos que o mantiveram na corrida - e no palco do debate - durante muito mais tempo do que muitos esperavam, Christie foi atormentado por elevados índices de desfavorabilidade num partido que permanece profundamente leal a Trump.

Também permaneceu atolado num único dígito nas sondagens nacionais.

Pequena equipa que chegou mais longe do que previsto

No entanto, Christie conseguiu ultrapassar candidatos muito mais conhecidos e mais bem financiados, incluindo o ex-vice-presidente Mike Pence e o senador Tim Scott da Carolina do Sul, em parte porque fez uma campanha frugal. Em vez de voar em jactos privados e contratar uma série de consultores dispendiosos, contou com uma equipa unida de pouco mais de uma dúzia de pessoas e teve uma "taxa de consumo" muito mais baixa do que rivais como DeSantis, gastando muito menos por dia.

Tal como fez quando se candidatou em 2016, Christie apostou na sua campanha em New Hampshire, acreditando que o seu estilo impetuoso de "dizer as coisas como elas são" iria ressoar junto dos eleitores mais independentes do estado, incluindo aqueles que não estão filiados num partido e podem votar nas primárias republicanas.

Christie também fez campanha na Carolina do Sul e esperava emergir como o último homem de pé contra Trump após as primeiras competições estaduais.

Christie há muito que insistia que não tencionava abandonar a corrida antes das primárias de New Hampshire, a 23 de janeiro, e parecia estar no bom caminho para ter um desempenho melhor do que em 2016, quando terminou em sexto lugar com apenas 7% dos votos.

Na reunião de terça-feira, respondeu de forma incisiva aos que lhe pediam que abandonasse a corrida para abrir caminho a Haley, argumentando que ela nem sequer estava a tentar derrotar o líder da corrida.

"Não tenho interesse em ser um spoiler para alguém que quer derrotar Donald Trump", disse ele. "Mas se estiver disposta a ser a vice-presidente dele. Se o perdoaria se se tornasse presidente. Se votaria nele mesmo que ele fosse um criminoso condenado ... Quer dizer, caramba, a sério?"

Christie pediu à multidão que imaginasse o que aconteceria se ele desistisse para apoiar Haley e ela concordasse em servir como vice de Trump.

"Como é que eu vou ficar? Como é que vão ficar todas as pessoas que a apoiaram a meu pedido?", perguntou. "Sabem, eu cometi esse erro uma vez há oito anos. Tomei uma decisão de apoio com base na política há oito anos, quando apoiei Trump. Não vou voltar a cometer o mesmo erro. Não o posso fazer".

A campanha em muitos aspectos pareceu uma missão de redenção para o ex-governador, que indiscutivelmente fez mais do que qualquer outro republicano para ajudar Trump a ganhar a presidência quando eles se enfrentaram em 2016.

Durante essa competição, Christie desferiu um golpe fatal em Marco Rubio, outro rival presidencial de 2016, durante um debate que ocorreu no momento em que o establishment republicano parecia estar a unir-se em torno do senador da Florida como uma alternativa a Trump. Nenhum outro candidato surgiu no seu lugar.

Depois de Christie ter desistido, tornou-se a primeira grande figura republicana a apoiar Trump durante uma conferência de imprensa surpresa. Chefiou a operação de transição de Trump para a Casa Branca - antes de ser despedido sem cerimónias - e trabalhou como conselheiro de vez em quando, incluindo na preparação de Trump para os debates.

Foi durante uma das suas sessões de preparação para o debate de 2020 que Christie acredita que Trump lhe deu COVID-19, colocando Christie no hospital em cuidados intensivos.

Mas foi apenas na noite da eleição de 2020 que Christie, que era amigo de Trump e de sua esposa há 20 anos, rompeu com o então presidente depois que Trump falsamente reivindicar a vitória muito antes de todos os votos terem sido contados. Mais tarde, Christie escreveu um livro que criticava profundamente o ex-presidente.

Para além de se concentrar em Trump, Christie defendeu que as restrições ao aborto devem ser deixadas ao critério dos estados até que haja um consenso mais alargado sobre a questão e defendeu a continuação do apoio dos EUA à Ucrânia nos seus esforços para evitar a invasão russa.

Ele visitou a Ucrânia e Israel, onde visitou um kibbutz que foi devastado no ataque de 7 de outubro por militantes do Hamas e disse que os EUA devem ficar "ombro a ombro" com Israel.