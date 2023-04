EUA: autoridades identificam responsável por fuga de informaçōes secretas

Durante uma visita de três dias à Irlanda, o Presidente americano disse não estar muito preocupado com a falha de segurança, que pode ser a fuga de informação de inteligência mais grave numa década.

"Está a decorrer uma investigação completa, como sabem, com a comunidade dos serviços secretos e o Departamento de Justiça, e eles estão a aproximar-se, mas eu não tenho uma resposta", disse Biden aos repórteres na Irlanda, nesta quinta-feira, 14, na primeira vez que comentou sobre a fuga de informação que veio à tona na semana passada.

"Estou preocupado que tenha acontecido, mas não há nada que eu saiba que seja de grande consequência", acrescentou Biden, que está em Dublin para encontros com líderes irlandeses.

O jornal New York Times noticiou hoje que um membro da Guarda Nacional Aérea do Estado do Massachussets, de 21 anos, de idade, identificado pelo nome Jack Teixeira, foi identificado como o líder de um grupo de chat de jogos online, no qual foram colocados os documentos.

Na quarta-feira, 12, o jornal The Washington Post relatara , que um membro de um grupo da plataforma de comunicação social Discord disse que outro membro que indicou ter trabalhado numa base militar era o leaker, ou seja autor da fuga.

Informação classificada em sala de jogos

Os meios de comunicação social relataram que os documentos incluíam informações sobre os assuntos militares e de inteligência da Ucrânia.

Um porta-voz do Pentágono disse aos repórteres na segunda-feira, 10, que a colecção de documentos apresenta um "risco muito sério para a segurança nacional".

O The Washington Post revelou ter entrevistado um membro do grupo Discord e obtido detalhes que corroboravam por os fornecidos por outro membro do grupo.

A notícia dizia que, de acordo com o membro do grupo, o leaker não era hostil para com o Governo dos EUA, mas que falava da aplicação da lei e da comunidade dos serviços secretos americanos como procurando reprimir os cidadãos e ocultar-lhes informações.

A mesma fonte acrescentou que o leaker partilhou inicialmente relatórios de inteligência dactilografados, mas mais tarde mudou para a partilha de fotos de documentos.

Entretanto, ele deixou de partilhar essas imagens em meados de Março, algumas semanas após outro utilizador do grupo Discord ter colocado várias dezenas de documentos outro servidor, abrindo um caminho para uma divulgação mais ampla.

As autoridades encontram-se nos arredores da casa se acredita ser de Jack Teixeira, North Dighton, Massachusetts.