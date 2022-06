EUA: Atirador mata três pessoas em hospital em Tulsa 

Pelo menos três pessoas foram assassinadas no fim da tarde nesta quarta-feira, 1, num campus de um hospital na cidade de Tulsa, no Estado americano de Oklahoma, por um atirador que também está morto.

“Nesta tarde, respondemos a uma chamada depois de um homem armado com uma espingarda entrar no edifício Nathalie, no St. Francis Hospital”, anunciou a polícia de Tulsa no Facebook, acrescentando que “podemos confirmar que o atirador está morto”.

A polícia informou ter passado a pente fino todas as dependências do hospital, sem, no entanto, confirmar o número total de vítimas e se há feridos.

A mesma fonte disse que foi criado um local para familiares e amigos.

Por agora não há informações da identidade do atirador ou suas motivações.