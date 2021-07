EUA atacam a Al-Shabab na Somália pela primeira vez na era Biden

Os comandos somalis que foram atacados pelo grupo terrorista al-Shabab receberam alguma ajuda de cima, pela primeira vez em meses, sob a forma de um ataque aéreo dos EUA.

O Pentágono confirmou na terça-feira que as forças norte-americanas estavam por detrás do ataque perto de Galkayo, cerca de 580 quilómetros a norte da capital de Mogadíscio, que foi anunciado pela primeira vez por oficiais somalis no início do dia.

Um funcionário do Pentágono disse à VOA que o ataque foi autorizado ao abrigo das autoridades existentes para defender as forças parceiras dos EUA e teve lugar apesar de não houvar tropas americanas no terreno.

"As forças norte-americanas estavam a conduzir uma missão remota de 'aconselhamento e assistência' em apoio às forças designadas como parceiras somalis", disse a porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA Cindi King. "Não havia forças dos EUA a acompanhar as forças somalis durante esta operação".

O ataque aéreo de terça-feira contra o al-Shabab é o primeiro ataque deste tipo em seis meses, e o primeiro realizado desde a tomada de posse do Presidente americano Joe Biden.

Os oficiais norte-americanos recusaram-se a explicar por que razão este ataque foi aprovado ou se o Comando Africano dos EUA vai começar a conduzir uma campanha aérea mais intensa em apoio às forças somalis, como as que os EUA levaram a cabo em anos anteriores.

Os EUA efectuaram 63 ataques aéreos contra o al-Shabab em 2019 e 53 ataques aéreos em 2020.

Outros sete ataques aéreos foram lançados nas primeiras duas semanas e meia de 2021, antes do ex-presidente dos EUA Donald Trump deixar o cargo.

Desde então, os funcionários somalis têm apelado repetidamente para o recomeço dos ataques aéreos dos EUA.

O porta-voz do Exército somali, Coronel Ali Hashi Abdinur, disse à VOA no início desta semana que esperava que os EUA retomassem os ataques, especialmente para atingir os combatentes ligados à Al-Qaeda em áreas onde a infantaria somali não consegue chegar.

Os funcionários somalis também disseram que gostariam de ver um maior apoio dos EUA, e não apenas ataques aéreos.

Na semana passada, os militares americanos deram às forças especiais somalis seis porta-aviões blindados (APCs), duplicando o número de veículos capazes de proteger as suas unidades de elite Danab contra dispositivos explosivos improvisados (IEDs).

Mas os oficiais militares somalis dizem que precisam de mais.

"Precisamos também de apoio médico, uniformes, campos para as tropas dormirem e descansarem, e rações", acrescentou ele.

Os principais comandantes militares dos EUA também alertaram para o perigo crescente, alguns admitindo que a decisão da administração Trump de retirar quase todas as forças dos EUA da Somália veio agravar a situação.

"A nossa compreensão do que está a acontecer na Somália é menos agora do que quando lá estivemos no terreno", disse o comandante do AFRICOM, General Stephen Townsend.

Entretanto, a AFRICOM tem enviado tropas para a Somália para missões periódicas de treino para complementar cerca de 100 tropas que agora trabalham na sua maioria a partir da Embaixada dos Estados Unidos.

Os funcionários do AFRICOM também fizeram as suas recomendações finais relativamente ao número de tropas na Somália e em toda a África como parte da revisão em curso da postura das forças do Pentágono, que se espera que termine por volta do final de Agosto.

No entanto, por enquanto, os avisos sobre o perigo representado pelo al-Shabab continuam a ser abundantes.

No entanto, existe alguma discordância sobre se os ataques aéreos, quer sejam realizados pelos EUA ou outros, são a solução.

Os registos mantidos pelo Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), um grupo de investigação sem fins lucrativos baseado nos EUA, sugerem que o perigo que o al-Shababab representa para os civis na Somália diminuiu na realidade na ausência de ataques aéreos.

O ACLED disse ter registado 155 incidentes em que o al-Shabab visou civis nos seis meses anteriores à tomada de posse de Biden, e apenas 90 nos seis meses seguintes à sua tomada de posse.

Um antigo oficial da Danab, falando na condição de anonimato, também questiona a dependência dos ataques aéreos, apesar de ter dito à VOA que "não há nada que a al-Shabab odeie mais".

"A estratégia falhou", disse ele. "Precisamos de mudar a formação. Precisamos de mudar a dinâmica e o treino. Temos de ter forças móveis, preparar as forças para a guerra de guerrilha, boas a disparar".

Um funcionário da União Africana que pediu para não ser identificado porque não tem autorização para falar aos meios de comunicação social concordou.

"Ataques aéreos não pode ter impacto até que as forças terrestres sejam eficazes", disse o oficial. "Até que o comando e o controlo sejam paralisados, e a sua capacidade de se reagruparem, de se organizarem para serem liderados - ou seja, quando os ataques aéreos forem eficazes".

"Mas eles ainda continuam a substituir os líderes , pelo que o que est a fazer é bastante mínimo", acrescentou ele.