EUA admitem voltar a negociar com Irão sobre o acordo nuclear

O secretário de Estado americano admitiu que Washington está preparado para conversar com o Irão sobre o cumprimento do acordo que visa impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo Governo de Teerão.

Os Governos do Reino Unido, França e Alemanha receberam com agrado, numa declaração conjunta, a iniciativa do Presidente Joe Biden em mostrar suas intenções de regressar às negociações diplomáticas com Teerão.

"O secretário Blinken reiterou que (...) se o Irão voltar a cumprir estritamente os compromissos sob o JCPOA, os EUA farão o mesmo", disse a nota conjunta.

Após conversas em Paris, das quais Blinken participou por vídeo, os países europeus afirmaram compartilhar o objectivo de fazer com que o Teerão volte a cumprir integralmente o acordo de 2015, conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês).

"Nesse contexto, os E3 e os EUA pedem ao Irão que não tome nenhum passo a mais, particularmente no que diz respeito à suspensão do Protocolo Adicional e limitações nas verificações da Agência Internacional de Energia Atónica no Irão, acrescenta a nota.

Observadores internacionais alertam que o Irão vem acelerando as violações do acordo nos últimos meses.

Teerão advertiu esperar que, na próxima semana, o Presidente Joe Biden comece a reverter as sanções impostas por Trump, ou irá proibir a realização de inspecçōes da agência nuclear das Nações Unidas, o que pode ser considerado o maior passo do país contra o pacto até o momento.