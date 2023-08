Etiópia: Várias prisões depois do anúncio do estado de emergência em Amhara

As autoridades etíopes anunciaram neste sábado, 5, ter detido várias pessoas ligadas à "crise de segurança em Amhara", depois de impor o estado de emergência na região norte, ontem, após confrontos entre combatentes locais e tropas federais.



A assessoria de comunicação do Governo acrescentou que foram presos aqueles que "exacerbam a crise de segurança... (e se envolvem em) vários atos de destruição", sem dar detalhes sobre o número de detidos ou o momento das prisões.



Os novos conflitos ocorrem apenas nove meses após o fim de uma guerra devastadora de dois anos na região vizinha de Tigray, que também atraiu combatentes de Amhara.



Ao anunciar o estado de emergência, o Executivo afirmou que a medida tem a duração de “seis meses", mas pode ser alargado "a todo o país em relação a qualquer situação ou movimento que agrave o problema de segurança".



As tensões aumentaram desde Abril, quando o Governo federal anunciou que estava a desmantelar as forças regionais em toda a Etiópia, provocando protestos de nacionalistas Amhara que disseram que a medida enfraqueceria a sua região.



Os confrontos em Amhara aumentaram nas últimas semanas e levaram governos a avisar aos seus cidadãos para evitarem viajar para a região, para onde também vários voos foram cancelados.

C/AFP