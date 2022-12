Etiópia: Forças de Tigray estão a retirar, diz comandante

O comandante-chefe das forças rebeldes do Tigray disse que 65% das suas forças tinham "desacoplado", um mês após um acordo de cessar-fogo sobre a região norte da Etiópia devastada pela guerra.



"Começámos a retirar e a deslocar as nossas forças das linhas de batalha... Das nossas forças, 65% passaram por este processo, retirando-se das linhas de batalha e deslocando-se para locais designados", disse aos repórteres sábado o General Tadesse Worede, chefe de estado-maior dos combatentes do Tigray.



As autoridades de Tigray tinham resistido ao governo central durante meses quando o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed acusou a sua liderança de atacar os campos do exército federal e enviou tropas para a região em 2020.



O conflito entre a Frente de Libertação do Povo de Tigray (TPLF) e as forças pró-Abiy - que incluem milícias regionais e o exército eritreu - causou um número incalculável de mortos, forçou mais de dois milhões de pessoas a abandonar as suas casas e levou centenas de milhares à beira da fome.



As duas partes assinaram um acordo de paz na África do Sul, a 2 de Novembro, que concordou em permitir a entrada sem restrições de ajuda em Tigray.



Tadesse disse que ainda havia "forças nas áreas que não querem a paz", e disse que as suas tropas não iriam "100%" desprender-se até que a ameaça fosse reduzida.



Os combatentes rebeldes tinham "começado a recolher o nosso armamento pesado e a colocá-lo numa área", disse ele, acrescentando que não havia actualmente monitores ou observadores internacionais presentes no terreno.



O restabelecimento das entregas de ajuda a Tigray foi uma parte fundamental do acordo para pôr fim à guerra de dois anos que matou um número incalculável de pessoas e desencadeou uma crise humanitária.



A região esteve isolada do mundo durante mais de um ano e enfrentou uma grave escassez de medicamentos e um acesso limitado à electricidade, à banca e às comunicações.