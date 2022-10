Estrangeira detida por exploração sexual e prostituição de menor em Cabo Verde

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde deteve uma mulher de nacionalidade nigeriana, em Santa Maria, ilha do Sal, por prática reiterada de crimes de tráfico de pessoas para exploração sexual e prostituição de menor.

A detenção, fora do flagrante delito, aconteceu no dia 30 de Setembro e no dia seguinte o Tribunal da Comarca do Sal impos-lhes como medidas de coação apresentação periódica às autoridades, proibição de contacto com as vítimas e interdição de saída da ilha e do país.

Em comunicado, com data de 3 de Outubro, a PJ informou que a mulher, cuja identidade não foi revelada, tem 34 anos de idade, e foram encontrados na residência dela vários documentos, entre os quais suportes bancários, uma quantia indeterminada em dinheiro, em moeda estrangeira e nacional, e outros elementos com relevância probatória.

“A Polícia Judiciária informa ainda que de entre as vítimas de tráfico, encontra-se uma criança de 15 anos, de nacionalidade nigeriana, que já se encontra sob a protecção das autoridades competentes”, conclui o comunicado.