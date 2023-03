Estados Unidos vão aumentar financiamentos a países africanos, anuncia Kamala Harris

A vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris disse hoje que o seu país vai aumentar os investimentos em África e ajudar a aumentar o crescimento económico no continete.

Harris falava em Accra no Gana onde chegou na primeira etapa de uma visita ao continente que inclui também deslocações à Zambia e Tanzania.

“Nesta visita tenciono efectuar trabalho centrado em aumentar os inestimentos aqui no continente e a facilitar o crescimento económico e oportundiades””, disse Harris pouco depois de chegar a Accra.

Duante a sua visita Harris deverá anunciar varios projectos de investimentos nos três países

A administração Biden está a tentar fortalecer as ligações com África face aos enormes investimentos da China no continente e a um aumeno da presença russa, neste caso principalmente através do envio de mercenários para zonas de conflicto.

Em Dezembro, antes da cimeira Estados Unidos-África os Estados Unidos disseram que vão investir 55.000 milhões de dólares no continente num período de três anos.

Numa visita ao Níger este mês o secretário de Estado americano Antony Blinken anunciou também 150 milhões de dólares em ajuda humanitária para a região do Sahel.

Entidades oficiais americanas disseram que durante a visita ao continente africano Harris vai discutir o envolvimento da China em questões económicas e de tecnologia que preocupam os Estados Unidos bem como o envolvimento da China na restruturação da dívida dos países do continete.

Harris vai reunir-se com o president do Gana Nana Akufo-Addo.

Após a visita ao Gana ela vai deslocar-see à Tazania entre os dias 29 e 31 deste mês e depois à Zambia entre 31 de Março e 1 de Abril.