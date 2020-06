Estados Unidos reforçam parceria com os Estados Unidos

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, feliciou o Governo e o povo de Moçambique pelo 45o. aniversário da Independência Nacional que se celebra nesta quinta-feira, 25.

“Ao celebrar as ricas tradições do vosso país e a resiliência do povo moçambicano, gostaria de reafirmar o compromisso dos Estados Unidos de permanecer como vosso parceiro enquanto constroem um Moçambique mais pacífico e próspero”, escreveu Pompeo numa nota, na qual assegura que os “os Estados Unidos estão ao lado de Moçambique no combate à pandemia da Covid-19 e na prossecução de outros objetivos como mais saúde, paz, segurança, democracia e prosperidade económica”.

O chefe da diplomacia americana desejou os “melhores votos a todos os moçambicanos”.

Moçambique tornou-se independente a 25 de junho de 1975.