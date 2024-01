Estados Unidos reabrem quatro postos fronteiriços com o México, depois de redução do número de migrantes 

O Governo dos Estados Unidos vai reabrir quatro passagens legais da fronteira EUA-México nesta quinta-feira, 3, à medida que os altos níveis de imigração ilegal diminuíram.

As autoridades americanas avisaram que continuarão a priorizar a segurança da fronteira "conforme necessário".

As autoridades fronteiriças dos EUA tiveram dificuldades em Dezembro para processar os migrantes que chegaram, uma vez que as apreensões atingiram quase 11 mil num único dia, um número recorde.

Na semana passada, os Governos americano e mexicano prometeram trabalhar juntos e de forma mais estreita para enfrentar os números recorde de migração na fronteira comum.

"Temos que fazer alguma coisa. Eles deveriam dar-me o dinheiro que preciso para proteger a fronteira", disse o Presidente dos EUA, Joe Biden, aos repórteres ao chegar à Casa Branca na noite de terça-feira, aparentemente referindo-se aos membros do Congresso.

As autoridades mexicanas intensificaram a fiscalização da imigração nas últimas semanas, incluindo a transferência de migrantes para o sul do México e a retomada dos voos de deportação para a Venezuela, disse um alto dirigente dos EUA numa conversa com repórteres na terça-feira, sob anonimato.

As autoridades fronteiriças dos EUA detiveram uma média de 6.400 migrantes por dia na semana passada, de acordo com um relatório interno do Governo a que a Reuters teve acesso.

Este número reflete um declínio acentuado em relação aos níveis anteriores ao Natal.

Outra autoridade dos EUA presente na teleconferência acrescentou que as travessias de migrantes diminuíram historicamente entre o Natal e o Ano Novo.

Os legisladores no Congresso continuam em negociações sobre um possível acordo que combina o aumento das medidas de segurança nas fronteiras com ajuda externa, incluindo financiamento militar para a Ucrânia.