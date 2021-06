Estados Unidos preparam doação de 500 milhões de doses de vacina a 100 países

O Governo dos Estados Unidos assinou um acordo com a companhia Pfizer para fornecer 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 a mais de 100 países até o fim de 2022, revela a imprensa americana nesta quarta-feira, 9.

Os Estados Unidos e os países mais industrializados devem anunciar na quinta-feira um plato de combate mundial à pandemia.

Antes de embarcar para o Reino Unido hoje para um encontro do G7, o grupo dos sete países mais industrializados do mundo, que se realiza no Reino Unido amanhã, o Presidente americano Joe Biden disse que faria um anúncio sobre uma estratégia global de vacinação.

“Eu tenho um anúncio, e o farei”, limitou-se a dizer Biden antes de entrar no Air Force One.

A imprensa americana que cita fontes bem informadas diz que os primeiros 200 milhões serão distribuídas ainda neste ano e as restantes a mediados de 2022.

As vacinas serão entregues ao consórcio mundial Covax, responsável pela compra e distribuição de vacinas a países de baixo rendimento.

O Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse a repórteres a bordo do avião que levava o Presidente à Europa, que, além da compra da Pfizer, Biden também deve participar de um anúncio combinado com o G7 sobre um plano abrangente para acabar com a pandemia, que engloba as vacinas.

"Ele quer mostrar a mobilização do resto das democracias do mundo, as democracias são os países que podem oferecer melhores soluções para as pessoas em todos os lugares. Isso vale para Covid-19, isso vale para mudança climática, vale para recuperação econômica pelos direitos humanos básicos e pela dignidade humana de todas as pessoas ", disse Sullivan.

Na semana passada, o Presidente americano havia anunciado a doação de 80 milhões de vacinas a mais de 40 países.