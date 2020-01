Estados Unidos pedem aos seus cidadãos que evitem viajar à China

As autoridades americanas pediram aos cidadãos do país que "não viagem" para a China, elevando seu alerta ao nível mais alto devido à epidemia do novo coronavírus, que já matou 213 pessoas e infectou mais de 10 mil pessoas em duas dezenas de países, com epicentro na cidade chinesa de Wuhan.

O Departamento de Estado emitiu um aviso de viagem de nível quatro, depois de solicitar aos americanos que "reconsiderem" seus planos de viagem para a China, a seguir ao anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS) de declarar na quinta-feira, 30, a epidemia como emergência global.

Na semana passada, o Governo havia ordenado a saída de todos funcionários americanos que não exercem funções de emergênica e de seus parentes de Wuhan.

O pedido de Washington foi feito horas depois da confirmação do primeiro caso de transmissão interna do coronavírus no país.

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) disse em nota tratar-se de uma pessoa que conviveu com uma mulher de Chicago que tinha viajado para Wuhan.