Estados Unidos lançam projecto no Senegal que levará energia eléctrica

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, participou no lançamento de um novo projeto de electrificação rural no Senegal que levará energia a 350 mil pessoas, ao mesmo tempo que mantém cerca de 500 empregos em 14 Estados americanos.



O acto aconteceu em Dacar, neste sábado, 21, um dia depois de ter iniciado uma visita que a levará também à Zâmbia e África do Sul, visando expandir os laços entre os Estados Unidos e África e enfrentar desafios como mudanças climáticas, segurança alimentar e a dívida externa.



Yellen visitou o local do projecto, dirigido pela empresa de engenharia Weldy Lamont, com sede em Illinois, e que tem assistência técnica do programa Power Africa dos Estados Unidos.



A secretária do Tesouro americana disse, na ocasião, que “nosso objetivo é aprofundar ainda mais o nosso relacionamento económico e investir na expansão do acesso à energia de forma a utilizar recursos renováveis espalhados pelo continente”.



O Senegal tem uma das taxas mais altas de electrificação da África Subsaariana – entre 70% e 80% –, mas o acesso à electricidade continua muito mais limitado nas áreas rurais.



Essas disparidades podem aumentar as oportunidades para famílias e empresas em áreas que, de outra forma, estariam prontas para participar no desenvolvimento econémico, disse Yellen, para quem o projecto inclui um importante elemento de energia renovável com uma rede solar para abastecer 70 aldeias.



"Esta inovação criará uma maior qualidade de vida em muitas comunidades e ajudará a economia do Senegal a crescer e a prosperar. Também ajudará o Senegal a dar um passo em direcção à sua meta de acesso universal à eletricidade até 2025", disse ela.



A governante americana, que se encontrou com mulheres e jovens empreendedores na sexta-feira em Dacar, disse que o projecto de eletrificação permite ao Senegal contar com fontes de energia dentro das suas fronteiras, económicas e não propensas ao tipo de volatilidade nos preços da energia provocada pela invasão russa da Ucrânia.



O projecto Power Africa dos Estados Unidos ajudou a levar electricidade a 165 milhões de pessoas em toda a África.

O objectivo do programa é adicionar pelo menos 30 mil megawatts de capacidade de geração de electricidade mais limpa e 60 milhões de novas ligações domésticas e comerciais até 2030.

A visita de Janet Yellen a três países africanos enquadra-se na estratégia da Administração Biden de implementar programas financiados por Washington e a acordos assinados durante a Cimeira EUA-África, realizada em Dezembro em Washington.

Nos próximos dias a embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield desloca-se a Moçambique e, numa conversa telefónica, o secretário de Estado Antony Blinken informou o Presidente angolano, João Lourenço, que um enviado de Washington irá a Luanda em Fevereiro.