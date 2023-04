Estados Unidos estacionam militares do Djibuti para caso de evacuação de americanos do Sudão

Os Estados Unidos começaram a colocar militares no Djibuti para ajudar a evacuar o pessoal da Embaixada americana em Cartum, no sudão, se necessário, enquanto aumentam de intensidade os confrontos entre o exército e paramilitares, dirigidos por dois generais rivais.



O Comando dos EUA na África (Africom) está a acompanhar a situação no Sudão e de acordo com uma nota realizando "planejamento prudente para várias contingências", de acordo com um comunicado do Departamento de Defesa.

"Por uma questão de política e segurança, não especulamos sobre possíveis operações futuras", acrescentou a mesma fonte.



Pelo menos 330 pessoas já morreram e cerca de 3.200 outras ficaram feridas desde o início dos combates a 15 de abril, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Washington pediu aos dois grupos que "renunciem à violência e retornem às negociações", acrescentando que os dois principais generais do país "são responsáveis por garantir a protecção de civis e não combatentes".



A luta entre o exército e o RSF eclodiu no sábado, após meses de crescente tensão sobre o futuro político do país e os planos de integrar o RSF ao exército nacional.