Estados Unidos entregaram mais de um milhão de doses de vacina contra a Covid-19 a Angola

A embaixada dos Estados Unidos em Luanda, entregou nesta quinta-feira, 26, mais 596,700 doses da vacina Pfizer a Angola, no âmbito do seu apoio à campanha contra a Covid-19 em todo o mundo e, em particular, àquele país africano de língua portuguesa.

“Com este segundo lote, eleva-se para 1.182.870 o número de doses da vacina Pfizer oferecidas a Angola”, diz a representação diplomática americana em Luanda, em nota na qual lembra que o primeiro lote chegou na terça-feira, 24.

Ambas as doações foram feitas ao abirgo da iniciativa Covax, liderada pela Organização Mundial da Saúde.

A nota acrescenta que as “doses fazem parte do compromisso da Administração Biden-Harris de partilhar o fornecimento de vacinas dos EUA com o mundo” e até agora, “os Estados Unidos já entregaram mais de 110 milhões de doses de vacinas a mais de 60 países”.

Como disse o Presidente Biden: `Desde o início da minha presidência, temos sido claros quanto à necessidade de atacar este vírus a nível global. Trata-se da nossa responsabilidade - a nossa obrigação humanitária de salvar o maior número de vidas possível - e a nossa responsabilidade para com os nossos valores. Vamos ajudar o mundo a sair desta pandemia, trabalhando ao lado dos nossos parceiros globais”, lê-se no comunicado.

A representação de Washington em Luanda conclui dizendo esperar “uma coordenação contínua com a União Africana e o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África (CDC África) para atribuir estas doses em todo o continente através da iniciativa Covax através dos seus canais logísticos estabelecidos”.