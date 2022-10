EUA elogiam esforços de João Lourenço para a manutenção da paz e estabilidade nos Grandes Lagos

A sub-secretária de Estado americana, Wendy Sherman, manifestou ao ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, o apoio dos Estados Unidos aos esforços do Presidente João Lourenço para “a manutenção da paz e estabilidade em África”, em especial na região central e dos Grandes Lagos.



Numa conversa telefónica na tarde de terça-feira, 18, os dois diplomatas analisaram “questões relacionadas com as relações bilaterais entre os dois países” e passaram em “revista assuntos multilaterais”, segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Angola.

Sherman também “elogiou a recente visita” que Téte António efectuou à República Democrática do Congo e ao Ruanda, no âmbito do Roteiro da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL) para a pacificação no Leste da RDC, adoptado na Cimeira Tripartida de Luanda.

A nota da diplomacia angolana reitera que Luanda e Washington “vivem um bom momento de Intercâmbio das suas relações bilaterais que abrangem os vários domínios da vida política, diplomática, económica, social e cultural”.