Estados Unidos e Irão concluem troca de prisioneiros

Os Estados Unidos e o Irão concluíram nesta segunda-feira, 18, uma troca de prisioneiros que permitiu a libertação de cinco cidadãos americanos que Washington afirma terem sido detidos injustamente por Teerão.

Cinco iranianos acusados ou condenados por crimes não violentos nos Estados Unidos também receberam clemência.



Três dos americanos foram identificados como Siamak Namazi, Emad Shargi e Morad Tahbaz, enquanto os outros dois preferiram o anonimato.



“Estou grato aos nossos parceiros nacionais e estrangeiros pelos seus esforços incansáveis para nos ajudar a alcançar este resultado, incluindo os Governos do Qatar, Omã, Suíça e Coreia do Sul”, disse o Presidente Joe Biden num comunicado.



Altos funcionários do Governo Biden disseram aos repórteres que de Doha, no Qatar, devem viajar para Washington para se reunir com suas famílias.

Todos terão acesso aos serviços de recuperação e reintegração oferecidos pelo Departamento de Defesa dos EUA.



Os iranianos encontravam-se ilegamente nos Estados Unidos.



O acordo estipula que o Irão vai receber seis mil milhões de dólares bloqueados em contas na Coreia do Sul, fruto das sanções impostas pelos Estados Unidos a Teerão.

Os fundos terão de ser utilizados apenas para fins humanitários, como alimentos, medicamentos e produtos agrícolas.



Funcionários da administração Biden disseram a repórteres que o sistema está configurado de forma que muito dificilmente o dinheiro poderá ser desviado para outros fins.