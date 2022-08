Estados Unidos dizem esperar que os resultados das eleições "reflitam a voz de todos os angolanos"

Os Estados Unidos felicitam os angolanos pela sua ampla participação nas eleições de 24 de Agosto e dizem esperar que os resultados reflitam a voz de todos os angolanos.

A declaração está numa nota divulgada nesta sexta-feira, 26, pelo gabinete do porta-voz do Departamento de Estado americano, em Washington.

"Estamos ansiosos para trabalhar juntos no caminho para uma governação transparente e democrática e por uma Angola mais segura, com mais segurança e próspera para todos", diz Ned Price depois de reiterar "esperar que os resultados reflitam a voz de todos os angolanos".

Price acrescenta que os Estados Unidos continuam "a trabalhar para fortalecer as democracias e promover o respeito pelos direitos humanos em Angola e em todo o mundo" e esperam que, independentemente do resultado, "a parte vencedora dê oportunidade às diversas perspectivas de serem ouvidas, a fim de desenvolver um futuro seguro, próspero e saudável para todos os angolanos".

O porta-voz do Departamento de Estado conclui dizendo que "incentivamos a paz e a paciência à medida que o processo de contagem/ certificação de votos continua".

Com 97,3 por cento dos votos escrutinados, o MPLA, partido no poder em Angola, venceu as eleições gerais com 51,07% enquanto a UNITA conseguiu 44,05% dos votos.



Em termos de deputados eleitos à Assembleia Nacional, o MPLA conseguiu 124, e a UNITA 90, enquanto a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o Partido de Renovação Social (PRS) e o Partido Humanista de Angola (PHA) têm dois parlamentares cada.