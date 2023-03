Estados Unidos divulgam imagem do incidente entre caça russo e drone americano

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos revelou nesta quinta-feira, 16, imagens do momento que um caça militar russo aproximar-se de um drone militar norte-americano (a partir do qual estão a ser registadas as imagens) no Mar Nego e larga combustível já perto do aparelho americano que já tinha, aparentemente, uma hélice danificada.

Segundo a Reuters, que cita fonte do Pentágono, o vídeo foi editado, mas apenas em termos de duração, mas os eventos são sequenciais.

O vídeo mostra como o caça russo vai se aproximando do drone até se chocar na hélice, e, então, o drone começa a perder velocidade e cai no Mar Negro, próximo à península da Crimeia.



O incidente aconteceu na terça-feira, 14.

Os Estados Unidos afirmaram que um drone militar do tipo "Reaper" norte-americano caiu no Mar Negro após sua hélice se chocar contra um caça Su-27 da Rússia.

Washington alegou ainda que, antes da colisão, caças russos se aproximaram de forma insegura e não profissional e despejaram combustível sobre o drone.

A Rússia disse que foi uma "provocação" dos Estados Unidos e que os seus caças não atacaram o drone americano.

Depois, o Ministério da Defesa da Rússia disse que o drone norte-americano foi detectado perto da fronteira russa e, portanto, os jatos decolaram para averiguar a situação.

Contacto entre Washington e Moscovo

Entretanto, ontem, O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, conversou com seu homólogo russo nesta quarta-feira, 15, sobre o incidente.



“Os Estados Unidos continuarão a voar e a operar onde quer que a lei internacional permita e cabe à Rússia operar suas aeronaves militares de maneira segura e profissional”, disse Austin a jornalistas depois de anunciar que “acabou de desligar o telefone”. com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu.



Foi a primeira ligação entre os dois responsáveis da defesa dos dois países desde Outubro.