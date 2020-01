Estados Unidos avisam milícia apoiada pelo Irão no Iraque de que suas acções terão consequências

O secretário de Defesa americano, Mark Esper, disse nesta quinta-feira,2, que existem sinais de que o Irão ou forças apoiadas por Teerão podem estar a preparar ataques e que é possível que os Estados Unidos tenham que adoptar uma acção preventiva para proteger as vidas dos seus cidadãos.

“Circulam algumas indicações de que eles podem estar a planear ataques adicionais, isso não é novidade... estamos a ver isso há dois ou três meses”, disse Esper aos repórteres.

“Se isso acontecer, atacaremos, e falando nisso, se soubermos de ataques ou algum tipo de indicação, também adoptaremos uma acção preventiva para proteger as forças americanas e proteger vidas americanas”, garantiu Esper.

Manifestantes apoiados pelo Irão que atiraram pedras contra a embaixada americana no Iraque durante dois dias em protestos retiraram-se na quarta-feira, 1, depois que Washington enviou mais soldados para a região.

O Presidente Donald Trump acusou o Irão de orquestrar a violência e, na terça-feira, 31, ele ameaçou retaliar o Teerã, mas disse não querer uma guerra.

Os tumultos diante da embaixada de Bagdá ocorreram após ataques aéreos dos Estados Unidos contra bases do grupo Kataib Hezbollah, apoiado por Teerã, no domingo, 29.

Washington disse que o bombardeamento, que matou 25 pessoas, foi uma retaliação contra ataques com mísseis que mataram um funcionário americano no norte do Iraque na semana passada.