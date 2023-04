Estados Unidos apoiam programas ambientais em Angola

O governo de Angola e a embaixada dos Estados Unidos lançaram esta sexta-feira o Programa sobre o Inventário Florestal angolano financiado pelo pela USAID-Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional através do Serviço Florestal dos Estados Unidos (USFS).

Financiado pelo Governo americano em cerca de 2.6 milhões de dólares o programa visa apoiar os esforços do governo de Angola na implementação do Programa de Extensão Inventário Florestal Nacional a ser efectivado pelo Ministério angolano da Agricultura.

O projecto conta com o treino e apoio técnico de especialistas americanos que vão fornecer sistemas de Informação Geográfica e dados inovadores , como o uso do programa de Investigação Dinâmica Global de Ecossistemas da NASA para impulsional a expansão do inventário florestal angolano em colaboração do Governo angolano e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação (FAO)

“Estamos a lançar este projecto e estamos a investir 2.6 milhões de dólares para tentar fazer um inventário nacional” disse o embaixador americano em Angola Tulinabo S. Mushingi .

“Depois disso vamos discutir com o Governo angolano e com os angolanos para depois de termos uma certeza sobre qual a nossa capacidade, o que é que temos e o que é que vamos fazer para proteger as florestas porque o resultado deve ser para melhorar as condiçoes e a vida do povo”, acrescentou,.

Em declarações à impresa o diplomata americano avançou que, para além do Programa de Inventário ora lançado, brevemente será lançado um outro projecto avaliado em 7.5 milhões de dólares destinado à protecção da biodiversidade e para o desenvolvimento económico.

O diplomata americano lembrou que o apoio do seu Governo a Angola está direcionado para as áreas de segurança para a estabilidade e paz regionais , para a luta contra a corrupção , o desenvolvimento do comércio e investimento internacional e a boa governação.

Responsáveis do Governo angolano asseguraram que depois ds assinatura do protocolo nesta esta sexta-feira,20, nos próximos dias será a vez das equipas técnicas serem lançadas no terreno para iniciar o trabalho de inventário florestal que asseguram poderáser realizado em cada dez anos.