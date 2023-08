Estados Unidos anunciam novos investimentos no sector agrícola em Moçambique

O Governo dos E.U.A., através da sua Agência para o Desenvolvimento Internacional (USAID), anunciou um novo portfólio agrícola para promover o crescimento económico inclusivo e reforçar os sistemas alimentares nas províncias de Nampula e Zambézia.

Em comunicado enviado aos media, a USAID refere que "embora mais de dois terços da população moçambicana se dedique à agricultura, ela está sujeita a choques e tensões frequentes e recorrentes devido a eventos climáticos, emergências de saúde crónicas e catastróficas, desastres naturais, bem como extremismo violento e agitação civil, o que resulta em altos níveis de pobreza, desnutrição e insegurança alimentar".



De acordo com o comunicado, o novo portfólio de programas da USAID aproveita o potencial do sector agrícola moçambicano para criar resiliência a estes desafios, melhorando a qualidade das sementes, incentivando investimentos do sector privado na agricultura, financiar jovens empresários para criar postos de trabalho e fornecer às famílias alimentos ricos em nutrientes".

O novo portfólio faz parte da iniciativa global do Governo dos E.U.A. para a fome e segurança alimentar, Feed the Future (FtF).



Moçambique foi designado como um país prioritário do Feed the Future pelo Presidente dos E.U.A. Joe Biden nas reuniões do G20 em Julho de 2022.

Os investimentos no âmbito do FtF serão coordenados em estreita colaboração com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique para se alinharem com os objectivos nacionais em matéria de agricultura, clima e indústria, lê-se no comunicado.



O embaixador americano em Moçambique., Peter H. Vrooman, anunciou o novo portfólio em Nampula.

Falando na Escola de Negócios da Unilúrio, o embaixador Vrooman destacou o impacto dos investimentos do Governo dos E.U.A. na agricultura: "Estes fundos irão para programas agrícolas inovadores que beneficiam mulheres, jovens e comunidades vulneráveis nas províncias do centro e norte de Moçambique. Eles irão ligar os agricultores a novas tecnologias, práticas e serviços que irão aumentar a produtividade e os rendimentos rurais, melhorar a nutrição e a segurança alimentar, e construir o sector privado do agronegócio.”



Ainda de acordo com o comunicado, o portfólio agrícola da USAID está avaliado em 170 milhões de dólares e ajudará Moçambique a construir sistemas alimentares inclusivos, resilientes e sustentáveis e que promovam um Moçambique mais saudável e próspero.